涉南加「路怒」男童槍殺案的女嫌犯是台灣移民之女

橙縣檢察處公布男女嫌犯的相片。（官網下載）

經過兩週追捕，因「路怒」（road-rage）涉嫌射殺六歲男童艾登（ Aiden Anthony Leos）的一男一女，已於6月6日在他們的柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）住家被捕；男的是現年24 歲的馬庫斯·安東尼·埃里茲（ Marcus Anthony Eriz），女的是現年23 歲的韋恩·李（Wynne Lee），都已被拘押在監獄。有關當局並於當天下午4時左右，公布他們的相片，根據消息來源已確定女嫌犯是台灣移民之女，據信畢業於鑽石吧高中。

目前兩人保釋金暫訂為100萬元，極可能面臨謀殺指控，但確切的控罪有關當局尚未決定。當局相信案發時是女嫌犯開車，開槍的是男嫌犯。原來有關當局表示該案訂6月8日周二在橙縣 法庭過堂，但有外媒表示過堂可能提前於6月7日周一下午舉行。

6月8日下午加州 公路巡警局舉行記者會，公布兩名嫌犯的相片，但並未細談是根據那些證據逮捕他們的。不過更早之前，加州公路巡警局曾表示，案發嫌犯是開著大眾汽車 （Volkswagen），且開槍的應是男乘客。

根據男嫌的Isntagram頁面，他曾使用不同槍枝遠程射擊。在科洛那市經營汽車修理店Platinum Collision的一對夫妻表示，男嫌埃里茲曾在他們的店工作過，但今年1月就辭職了。男業主葛瑞格（Tom Gregg）說，男嫌埃里茲在社交媒體上說他還在該店工作是不對的。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）說，檢方很有把握沒有抓錯人。他表示，民眾對於執法單位能夠找到兇手，應該感到非常驕傲。而民眾的確也都團結起來，試圖替受害的小男孩找到正義。

六歲男孩艾登5月21日在橙縣55號高速公路，因「路怒」事件遭槍殺。該案包括橙縣政府等單位，共集資逾50萬元懸賞獎金追拿兇手。目前尚不清楚這筆獎金是否有人領取。

前述逮捕行動是在艾登家人5日替他舉行追悼會的後一天進行，相信可吿慰男童的在天之靈。

5月21日早上8時，住在柯斯塔梅沙的艾登，坐在車後座，由母親開車送他去約巴林達的Calvary Chapel Yorba Linda的幼稚園。據案發後在現場停車，幫忙艾登母親的過路人雷耶斯·瓦爾迪維亞 (Reyes Valdivia) 和他的妻子說，他們在高速公路的路肩上發現艾登母親克魯南（Joanna Cloonan） 試圖將她的兒子從乘客側拉下來。克魯南告訴他們，當她試圖改變線道離開時，一輛有一男一女的車子切斷了她的視線。她於是向他們比了中指，並繼續駛向出口車道。

加州公路巡警局認為開著大眾汽車（Volkswagen）的嫌犯，於是跑到克魯南的車子後面機動，其中一名乘客開了一槍射入她的卡車，擊中了艾登的兒童座椅。艾登在被槍擊後送到橙縣兒童醫院救治，但已回天乏術。