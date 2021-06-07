20歲出頭的1男1女嫌犯 涉南加「路怒」男童槍殺案

為尋找「路怒」事件中槍殺六歲男孩的兇手，懸賞獎金高達50萬元，現在警方透露已逮捕一男一女嫌犯。（KTLA視頻截圖）

經過兩週追捕，因「路怒」（road-rage）涉嫌射殺六歲男童艾登（ Aiden Anthony Leos）的一男一女，已於6月6日在他們的柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）住家被捕；男的是現年24 歲的馬庫斯·安東尼·埃里茲（ Marcus Anthony Eriz），女的是現年23 歲的韋恩·李（Wynne Lee），已被拘押在監獄 。兩人保釋金都是各自100萬元，訂6月8日周二在橙縣 法庭過堂。

六歲男孩艾登5月21日在橙縣55號高速公路，因「路怒」事件遭槍殺。該案包括橙縣政府等單位，共集資逾50萬元懸賞獎金追拿兇手。目前尚不清楚這筆獎金是否有人領取。

前述逮捕行動是在艾登家人5日替他舉行追悼會的後一天進行，相信可慰問他的在天之靈。

5月21日早上8點之後，住在柯斯塔梅沙的艾登，坐在其母的卡車後座，由母親開車送他去約巴林達的Calvary Chapel Yorba Linda的幼兒園。據案發後在現場停車，幫忙艾登母親的過路人雷耶斯·瓦爾迪維亞 (Reyes Valdivia)， 和他的妻子說，他們在高速公路的路肩上發現艾登母親克魯南（Joanna Cloonan） 試圖將她的兒子從乘客側拉下來，她告訴他們，當她試圖改變線道離開時，一輛有一男一女的車子切斷了她的視線。她於是向他們比了中指，並繼續駛向出口車道。

加州 公路巡警局認為開著大眾汽車（Volkswagen）的肇事司機，於是跑到克魯南的車子後面機動，其中一名乘客開了一槍射入她的卡車，擊中了艾登的兒童座椅。艾登在被槍擊後送到橙縣兒童醫院救治，但已回天乏術。