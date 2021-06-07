我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA通過首款減緩阿茲海默症藥品

美贈台75萬劑疫苗 蕭美琴：運送事宜達初步共識

20歲出頭的1男1女嫌犯 涉南加「路怒」男童槍殺案

本報記者╱橙縣報導
為尋找「路怒」事件中槍殺六歲男孩的兇手，懸賞獎金高達50萬元，現在警方透露已逮捕一男一女嫌犯。（KTLA視頻截圖）
為尋找「路怒」事件中槍殺六歲男孩的兇手，懸賞獎金高達50萬元，現在警方透露已逮捕一男一女嫌犯。（KTLA視頻截圖）

經過兩週追捕，因「路怒」（road-rage）涉嫌射殺六歲男童艾登（ Aiden Anthony Leos）的一男一女，已於6月6日在他們的柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）住家被捕；男的是現年24 歲的馬庫斯·安東尼·埃里茲（ Marcus Anthony Eriz），女的是現年23 歲的韋恩·李（Wynne Lee），已被拘押在監獄。兩人保釋金都是各自100萬元，訂6月8日周二在橙縣法庭過堂。

六歲男孩艾登5月21日在橙縣55號高速公路，因「路怒」事件遭槍殺。該案包括橙縣政府等單位，共集資逾50萬元懸賞獎金追拿兇手。目前尚不清楚這筆獎金是否有人領取。

前述逮捕行動是在艾登家人5日替他舉行追悼會的後一天進行，相信可慰問他的在天之靈。

5月21日早上8點之後，住在柯斯塔梅沙的艾登，坐在其母的卡車後座，由母親開車送他去約巴林達的Calvary Chapel Yorba Linda的幼兒園。據案發後在現場停車，幫忙艾登母親的過路人雷耶斯·瓦爾迪維亞 (Reyes Valdivia)， 和他的妻子說，他們在高速公路的路肩上發現艾登母親克魯南（Joanna Cloonan） 試圖將她的兒子從乘客側拉下來，她告訴他們，當她試圖改變線道離開時，一輛有一男一女的車子切斷了她的視線。她於是向他們比了中指，並繼續駛向出口車道。

加州公路巡警局認為開著大眾汽車（Volkswagen）的肇事司機，於是跑到克魯南的車子後面機動，其中一名乘客開了一槍射入她的卡車，擊中了艾登的兒童座椅。艾登在被槍擊後送到橙縣兒童醫院救治，但已回天乏術。

橙縣 加州 監獄

上一則

加州油價漲至七年來最高峰 洛市有加油站每加侖逾六元

下一則

洛縣今年首例西尼羅病毒在南巴市發現 嚴重可致死

延伸閱讀

加州油價漲至七年來最高峰 洛市有加油站每加侖逾六元

加州油價漲至七年來最高峰 洛市有加油站每加侖逾六元
「路怒族」小車槓上大卡車 驚險過程全都錄

「路怒族」小車槓上大卡車 驚險過程全都錄
20歲出頭的1男1女嫌犯 涉南加「路怒」男童槍殺案

20歲出頭的1男1女嫌犯 涉南加「路怒」男童槍殺案

「路怒」槍殺六歲童 緝兇獎金增至45萬

「路怒」槍殺六歲童 緝兇獎金增至45萬
蓄意破壞多輛車 亞裔男14重罪起訴

蓄意破壞多輛車 亞裔男14重罪起訴
南加橙縣六歲童遭「路怒」槍殺 緝兇獎金增至45萬

南加橙縣六歲童遭「路怒」槍殺 緝兇獎金增至45萬

熱門新聞

近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
亞凱迪亞的華人陳女士和先生搭建帳篷苦等二房東。（陳女士提供）

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

2021-06-02 02:20
持有綠卡的中國公民老太太在中國待了一年半，近日在上海浦東機場想乘坐東航返回美國時，在機場櫃檯卻險遭拒絕登機。（東航圖片）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15
一名男子在洛杉磯起飛的達美航空班機上企圖闖入駕駛艙被制服。（FOX 11視頻截圖）

LAX起飛 達美航班險遭劫機 男乘客被捕

2021-06-04 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光