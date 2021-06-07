加州油價漲至七年來最高峰 洛市有加油站每加侖逾六元

加州部分地區的汽油價格已接近每加侖六元。（網絡照片）

洛杉磯縣油價 繼續上漲，平均每加侖油價已達4.25元。加州 汽油價格不但位居全國最高位，也創下七年來新高。

南加 州汽車俱樂部（ Automobile Club of Southern California）7日發佈的統計數字顯示，到本周，洛杉磯縣自助常規油價繼續攀升，在近日日漲2／10美分之後，周一繼續升4／10分，目前油價平均每加侖為4.25元。

根據南加州汽車俱樂部，南加州的汽油平均價格在過去45天有42天漲價，總漲價21.9分，創下2019年10月以來的最高點。目前每加侖平均油價比一周前再漲1.8分，比一個月前漲價11.4分，比一年前漲價1.262元。洛杉磯市中心部分加油站的汽油價格甚至超過每加侖六元。

從今年開始統計到目前，洛縣的平均汽油價格每加侖飆升1.013元，六個月中最大漲幅是在年初到3月21日之間，60天中共有59天汽油價格持續上升，此一期間汽油均價上升了57.9分。

在過去13天中有12天油價上漲，並創下2019年10月14日以來的最高峰，橙縣汽油近日為每加侖4.195元。在過去的13天，當地的汽油平均價格每加侖漲5.6分。

橙縣汽油均價比一周前多1.9分，比一個月前高9.7分，比一年前高1.254元。從今年年初開始至今，橙縣汽油均價上漲了98.7分，其中有73天中72天連續漲價，73天內總共上漲68.1分。

官方表示，汽油價格大幅度飆升主要與疫情逐漸好轉，行業重啓以及民眾逐漸回復正常生活，導致汽油供求關係改變有關。不過觀察家認爲，目前創記錄的油價飆升，與新政府停止美國本土石油開採，加拿大輸油管的停工直接關聯。儘管專家表示加拿大輸油管主要供應的是德州和美東地區，不至直接影響美西地區，但美東地區和德州的汽油價格波動，無疑會殃及全美其他地區，包括一直以來汽油價格位居全國首位的加州。專家認爲，隨著夏季汽油用量繼續增加，汽油漲價不太可能刹車。

國殤日的汽油價格通常被看到全美暑期旅行季開始，和汽油進入峰期的指標。2020年，加州國殤日的汽油均價為2.76元，2021年為4.17元，漲幅60.17%，不但全國最高，也是加州七年來最高峰。