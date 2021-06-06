南加男童疑遭「路怒」槍殺案 警已逮捕一男一女嫌犯

為尋找「路怒」事件中槍殺六歲男孩的兇手，懸賞獎金高達50萬元，現在警方透露已逮捕一男一女嫌犯。（KTLA視頻截圖）

根據不同執法單位的消息來源，日前在橙縣 55號高速公路因「路怒」（road-rage）事件遭槍殺的六歲男孩Aiden Anthony Leos命案，有關單位已逮捕了住在柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）的一男一女的兩名嫌犯。該案包括橙縣政府等單位共集資逾50萬元懸賞獎金追拿兇手。

Aiden是個可愛的小男孩，他的家人5日才替他舉行追悼會，執法單位6日即透露已經破案，相信可慰問他的在天之靈。他的母親Joanna Cloonan在追悼會上說，Aiden辭彙量超出同齡人，喜歡圍繞著玩具創造屬於自己的故事，對恐龍 和蟲子著迷，「特別是Aiden想幫助別人，讓他們開心。」

5月21日，住在柯斯塔梅沙的Aiden坐在後座，由母親開車送他去Calvary Chapel Yorba Linda的幼兒園。

根據加州 公路巡警局，在他母親與另一輛車的乘客發生爭執後，一名男乘客在Chapman路向其母的車子開槍，子彈穿越後車行李箱和Aiden的兒童座椅，射中其背部。Aiden的死引發社會悲痛和憤怒。