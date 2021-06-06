南加高速公路一天三起槍擊案 加州公路巡警局正在調查

加州公路巡警局（CHP）正在調查6月5日週六發生在605號高速公路的兩起槍擊案，這兩件案子相隔六小時。（KTLA截圖）

加州公路巡警局（CHP）正在調查6月5日週六發生在605號高速公路的兩起槍擊 案，這兩件案子相隔六小時，導致一名30多歲的男子受傷。同日並有另一起槍擊案發生在威爾榭大道附近的405號高速公路上，洛杉磯 市消防隊將一名受槍傷的人，送往洛杉磯加州大學 醫院。

加州公路巡警局提醒大家保持警惕，保持冷靜，不要捲入任何路怒症。同時任何擁有與這三起槍擊案相關信息的人，都請撥打 1-800-TELL-CHP 聯繫該局。

加州公路巡警局說，兩起槍擊案發生在605號高速公路位於歐溫岱（Irwindale）的南行車道上，距離洛杉磯市中心商業區約15哩。

第一起槍擊案發生在周六下午約5點12分，在Lower Azusa路北邊的605號高速公路路段。根據加州公路巡警局，兩名婦女當時開著一輛2011年的寶馬528i汽車，一輛開在她們後面但在另一條線上的黑色轎車，對著她們的車子開了好幾槍。

由於一顆子彈打到她們車子的右邊，另一顆打到她們車子右邊的後視鏡，以致駕駛者失去控制，撞上了中央分隔帶，還好都住在巴沙迪那市的21歲女司機和18歲的女乘客都沒有受傷。她們向警方表示，槍擊案發生前並沒有發生路怒的情況。

另一起槍槍擊案發生在當晚約11時23分，加州公路巡警局指出，受害人當時開車在歐溫岱Arrow Highway北邊的605號高速公路上，被一位騎著黑色摩托車穿背心的男子用手槍槍擊。受害男子因為一記槍傷受傷，被送往南加大醫療中心治療，受害人是阿蘇薩市30多歲的男性居民。

針對第二起槍擊案，加州公路巡警局表示，有關槍擊案嫌犯的描述和所開的摩托車目前只有很粗略的描述。當局呼籲民眾如有相關信息，可致電公路巡警局鮑爾溫分局，電話：626-338-1164。

至於發生在405號高速公路的槍擊案，目前加州公路巡警局公布的訊息並不多。