我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

南加高速公路一天三起槍擊案 加州公路巡警局正在調查

本報記者╱洛杉磯訊
加州公路巡警局（CHP）正在調查6月5日週六發生在605號高速公路的兩起槍擊案，這兩件案子相隔六小時。（KTLA截圖）
加州公路巡警局（CHP）正在調查6月5日週六發生在605號高速公路的兩起槍擊案，這兩件案子相隔六小時。（KTLA截圖）

加州公路巡警局（CHP）正在調查6月5日週六發生在605號高速公路的兩起槍擊案，這兩件案子相隔六小時，導致一名30多歲的男子受傷。同日並有另一起槍擊案發生在威爾榭大道附近的405號高速公路上，洛杉磯市消防隊將一名受槍傷的人，送往洛杉磯加州大學醫院。

加州公路巡警局提醒大家保持警惕，保持冷靜，不要捲入任何路怒症。同時任何擁有與這三起槍擊案相關信息的人，都請撥打 1-800-TELL-CHP 聯繫該局。

加州公路巡警局說，兩起槍擊案發生在605號高速公路位於歐溫岱（Irwindale）的南行車道上，距離洛杉磯市中心商業區約15哩。

第一起槍擊案發生在周六下午約5點12分，在Lower Azusa路北邊的605號高速公路路段。根據加州公路巡警局，兩名婦女當時開著一輛2011年的寶馬528i汽車，一輛開在她們後面但在另一條線上的黑色轎車，對著她們的車子開了好幾槍。

由於一顆子彈打到她們車子的右邊，另一顆打到她們車子右邊的後視鏡，以致駕駛者失去控制，撞上了中央分隔帶，還好都住在巴沙迪那市的21歲女司機和18歲的女乘客都沒有受傷。她們向警方表示，槍擊案發生前並沒有發生路怒的情況。

另一起槍槍擊案發生在當晚約11時23分，加州公路巡警局指出，受害人當時開車在歐溫岱Arrow Highway北邊的605號高速公路上，被一位騎著黑色摩托車穿背心的男子用手槍槍擊。受害男子因為一記槍傷受傷，被送往南加大醫療中心治療，受害人是阿蘇薩市30多歲的男性居民。

針對第二起槍擊案，加州公路巡警局表示，有關槍擊案嫌犯的描述和所開的摩托車目前只有很粗略的描述。當局呼籲民眾如有相關信息，可致電公路巡警局鮑爾溫分局，電話：626-338-1164。

至於發生在405號高速公路的槍擊案，目前加州公路巡警局公布的訊息並不多。

槍擊 加州大學 洛杉磯

上一則

亞美公義促進中心每個月第二個周二晚提供免費住房諮詢

下一則

南加男童疑遭「路怒」槍殺案 警已逮捕一男一女嫌犯

延伸閱讀

全美群聚槍擊案 加州20年來42起居冠

全美群聚槍擊案 加州20年來42起居冠
上周大規模槍響 聖荷西再傳槍案 男子當街死亡

上周大規模槍響 聖荷西再傳槍案 男子當街死亡
全美20年來群聚槍擊案 加州42宗最多

全美20年來群聚槍擊案 加州42宗最多
盼獲修繕撥款 海灘木板路倡納入公共「高速公路」

盼獲修繕撥款 海灘木板路倡納入公共「高速公路」
VTA槍擊案 槍手頭部多處槍傷 驗屍官：是自殺

VTA槍擊案 槍手頭部多處槍傷 驗屍官：是自殺
全美20年來群聚槍擊案 加州42宗最多

全美20年來群聚槍擊案 加州42宗最多

熱門新聞

近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

2021-05-30 13:56
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
亞凱迪亞的華人陳女士和先生搭建帳篷苦等二房東。（陳女士提供）

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

2021-06-02 02:20
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15
案件發生在唐尼市的凱撒醫療中心（Kaiser Permanente）。（KTLA視頻截圖）

媽媽帶14個月的孩子接受化療 車子竟被洗劫一空

2021-05-30 19:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境