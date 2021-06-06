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加州海灘發現幾千隻扁虱 會攜帶病情嚴重的萊姆病

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
顯微鏡下的一種蜱蟲，萊姆病的常見攜帶者。 （美聯社）
顯微鏡下的一種蜱蟲，萊姆病的常見攜帶者。 （美聯社）

在溫暖的月份，數百萬人喜歡在加州海灘閒逛，攜帶萊姆病 (lyme disease)的蜱蟲 （ticks，也叫扁虱或壁虱）也是如此。生物學家在加州海灘附近發現幾千隻蜱蟲 ，其中包括南加州海灘。

生物學家在加州舊金山灣區和附近的葡萄酒產區進行四年的實地工作，收集了大約 3000隻西部黑腿蜱。同時在南加州的馬里布（Malibu）、曼哈頓灘（Manhattan Beach）和新港灘（Newport Beach）等地也發現蜱蟲。

蜱蟲所攜帶的萊姆病是一種名為Borrelia burgdorferi的細菌引起的疾病，早期症狀包括發燒、發冷、疲勞、肌肉酸痛和淋巴結腫大。如果不及時治療，會導致關節炎、關節腫脹、面癱、心跳不規則、腦部炎症和神經疼痛。

聯邦疾病防治中心(CDC)估計，每年大約有47萬6000人感染這種疾病，這種疾病在東海岸比較普遍，醫生定期會為報告被蜱蟲叮咬的患者開抗生素。然而在加州，這種疾病沒有得到很好的研究，識別相對滯後。

在加州海灘附近發現這麼多數量的蜱蟲，讓一些生物學家和專家感到驚訝，其中一個原因是尚不清楚究竟是什麼動物，可能將它們傳播到周圍。

領導這項研究的科羅拉多州立大學生態學家Dan Salkeld說，這些蜱蟲如何在沿海地區生存、進食和繁殖仍然是一個謎。蜱蟲最喜歡的哺乳動物宿主，比如西部灰松鼠，不經常出現在海邊附近的草地上。

雖然這項研究尚未發表，但它對於評估萊姆病是否會在全州範圍內呈上升趨勢可能很重要。

今年1月的一項研究表明，在西海岸，隨著人口增長和氣候變化，西部黑腿蜱的分佈範圍可能會擴大。舊金山加州大學生物化學家Seemay Chou現在正與Salkeld合作，研究蜱蟲可能傳染的其他疾病，包括一些病毒，「我們正在努力更全面地調查北加州地區，對於蜱蟲中的其他微生物，試圖發現鮮為人知的蜱傳播疾病。」

加州大學 舊金山 南加

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