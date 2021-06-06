加州海灘發現幾千隻扁虱 會攜帶病情嚴重的萊姆病

顯微鏡下的一種蜱蟲，萊姆病的常見攜帶者。 （美聯社）

在溫暖的月份，數百萬人喜歡在加州海灘閒逛，攜帶萊姆病 (lyme disease)的蜱蟲 （ticks，也叫扁虱或壁虱）也是如此。生物學家在加州海灘附近發現幾千隻蜱蟲 ，其中包括南加 州海灘。

生物學家在加州舊金山 灣區和附近的葡萄酒產區進行四年的實地工作，收集了大約 3000隻西部黑腿蜱。同時在南加州的馬里布（Malibu）、曼哈頓灘（Manhattan Beach）和新港灘（Newport Beach）等地也發現蜱蟲。

蜱蟲所攜帶的萊姆病是一種名為Borrelia burgdorferi的細菌引起的疾病，早期症狀包括發燒、發冷、疲勞、肌肉酸痛和淋巴結腫大。如果不及時治療，會導致關節炎、關節腫脹、面癱、心跳不規則、腦部炎症和神經疼痛。

聯邦疾病防治中心(CDC)估計，每年大約有47萬6000人感染這種疾病，這種疾病在東海岸比較普遍，醫生定期會為報告被蜱蟲叮咬的患者開抗生素。然而在加州，這種疾病沒有得到很好的研究，識別相對滯後。

在加州海灘附近發現這麼多數量的蜱蟲，讓一些生物學家和專家感到驚訝，其中一個原因是尚不清楚究竟是什麼動物，可能將它們傳播到周圍。

領導這項研究的科羅拉多州立大學生態學家Dan Salkeld說，這些蜱蟲如何在沿海地區生存、進食和繁殖仍然是一個謎。蜱蟲最喜歡的哺乳動物宿主，比如西部灰松鼠，不經常出現在海邊附近的草地上。

雖然這項研究尚未發表，但它對於評估萊姆病是否會在全州範圍內呈上升趨勢可能很重要。

今年1月的一項研究表明，在西海岸，隨著人口增長和氣候變化，西部黑腿蜱的分佈範圍可能會擴大。舊金山加州大學 生物化學家Seemay Chou現在正與Salkeld合作，研究蜱蟲可能傳染的其他疾病，包括一些病毒，「我們正在努力更全面地調查北加州地區，對於蜱蟲中的其他微生物，試圖發現鮮為人知的蜱傳播疾病。」