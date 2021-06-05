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華人區竊案頻發 家中無人容易招賊

記者王若然／羅蘭岡報導
洛縣警局核桃市分局警員丹佛（Louis Denver）介紹華人社區偷竊案的特點及防範要領。（記者王若然／攝影）
洛縣警局核桃市分局警員丹佛（Louis Denver）介紹華人社區偷竊案的特點及防範要領。（記者王若然／攝影）

不少華人家庭尤其是來自中國大陸、台灣的移民，從小被教育如果有陌生人敲門，不要發出聲音，假裝無人在家。然而在南加州，無人應門反而成了招賊入室的誘因，不少入室盜竊案就是這樣發生的。

「社區安全人人有責」（Together Against Crime Foundation，TACF）組織5日在羅蘭岡（Rowland Heights）召開警民大會，邀請管轄東區的洛縣警察局，核桃市和工業市分局的警員，為民眾講解在華人區易發的案件以及如何預防犯罪。

負責羅蘭岡地區治安的洛縣警局核桃市分局警員丹佛（Deputy Louis Denver）指出，在警局處理的很多涉及華人的入室盜竊案中，很多情況是案發時有人在家，但聽到有人敲門、看到陌生人後，假裝家裡沒人，然後藏在家裡某處。丹佛說，犯罪分子在入室行竊前，會先敲門確認屋內是否有人，如果無人應聲，則會進入行竊。因此家中有人但不應聲，反而會招致不法分子入室行竊。

丹佛介紹說，在羅蘭岡、哈岡（Hacienda Heights）及附近區域，最常見的犯罪類型依次為：入室盜竊、車內盜竊、盜走車輛、身分詐騙、電信詐騙、包裹盜竊案。

為何華人區頻發盜竊案？丹佛解釋說，原因有華人區和法律大環境兩方面。華人區的收入普遍比較高。他說，洛縣近千萬人口中，家庭收入水平中間值為5萬5870元，相比下，羅蘭崗為6萬1375元，核桃市為10萬934元，鑽石吧為9萬901元，哈岡為7萬6435元。盜賊會選擇較為富裕的社區「下手」。

另一個華人區盜竊案頻發的原因為盜賊對華人的固有印象，認為華人不信任銀行，會把現金和值錢的東西放在家裡。丹佛說，甚至在網上流傳著這樣一首歌。丹佛說，現在的社區越來越多元化，鄰里間的交流也不如以前。這也是盜案變多的原因。

盜竊案頻發，同目前越來越寛鬆的法律環境有關。目前價值950元以下盜竊案為「小偷小摸」，犯案者不用坐牢，被抓後當天就會放出來，第二天可以接著作案。丹佛說，現在的罪犯都很「狡猾」，算好一次作案不超過950元，這樣就不會坐牢，繼續作案。還有的專挑主人不在家時作案，因為如果家裡有人時行竊，罪名就是搶劫，要比行竊嚴重得多。

丹佛說，加州是全美盜竊案最多的州，2018年有17萬6690起盜竊案，其中入室盜竊為8萬5693起。後來疫情期間民眾在家時間比較多，車內盜竊案有上升趨勢。不少犯罪分子隨機試著開車門，遇到沒鎖車門的就行竊。他提醒民眾日常一定要鎖好車門。

當天參加大會的民眾。（記者王若然／攝影）
當天參加大會的民眾。（記者王若然／攝影）

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