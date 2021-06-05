我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

全部打完疫苗 同一工作場所員工或可不戴口罩

【洛杉磯訊】
加州職業安全與健康標準委員會允許員工在室内的工作場所不戴口罩，前提是在同一工作場所的員工都必須完全接種了冠狀病毒疫苗。（洛杉磯縣政府提供）
加州職業安全與健康標準委員會允許員工在室内的工作場所不戴口罩，前提是在同一工作場所的員工都必須完全接種了冠狀病毒疫苗。（洛杉磯縣政府提供）

加州職業安全與健康標準委員會（California Occupational Safety and Health Standards Board，Cal/OSHA ）本周通過一項有爭議的規則，允許員工在室内的工作場所不戴口罩，前提是在同一工作場所工作的員工都必須完全接種了冠狀病毒疫苗

該委員會表示，這些規定只是權宜之計，他們考慮在未來幾週或幾個月內進一步放寬防疫規定。新規定預計將於6月15日生效，同一天，加州將更廣泛地放鬆社交場合的口罩和其他預防措施。

不過此一規定通過的過程一度出現拉鋸。加州職業安全與健康標準委員會委員會七名成員中，最初四票否決對目前的口罩令做任何改變，即維持戴口罩要求，三票認爲可以摘掉口罩。

不過委員會主席認爲，如果繼續維持口罩令，會讓雇主認爲必須遵守規定，即要求所有的員工上班時都戴口罩，沒有彈性。最後七人委員會一直修正為給企業負責人彈性要求員工上班戴或不戴口罩的權利，如果在同一場所工作的員工全部已打完疫苗，可以不戴口罩。

讓三位最初堅持口罩令的委員改變想法的是，從今年7月1日開始雇主要為員工提供N95口罩，這一要求不但代價昂貴且不切實際，還可能占用醫護人員的口罩用量。

加州職業安全與健康標準委員會決定將在6月17日進一步審議，如果沒有修正，該規則將持續到2022年初。

Cal/OSHA法規適用於該州幾乎所有工作場所，包括辦公室、工廠和零售店的工人，但在家工作或只有一名員工與其他人沒有接觸的員工除外。

但不同的行業還是有不同規定，修訂後的規則承認員工與公眾之間的主要差異，包括員工在工作場所的「累積暴露時間」比偶然的社交接觸要長。例如，餐廳服務員在工作時必須戴上口罩，但如果他們在下班時間在同一地點用餐，則可以不戴口罩。

口罩 加州 疫苗

上一則

洛縣地鐵車廂 亞裔無端被黑人少年搧耳光

下一則

加州30年「突擊武器禁令」 法官：違憲，家有AR-15完美

延伸閱讀

郭台銘爭取代工BNT疫苗？ 台康生技：市場傳聞

郭台銘爭取代工BNT疫苗？ 台康生技：市場傳聞
疫苗樂透洛縣中三 疫苗接種加州排21

疫苗樂透洛縣中三 疫苗接種加州排21
不只普亭想開放疫苗觀光 這些國家也想分杯羹

不只普亭想開放疫苗觀光 這些國家也想分杯羹
青少年1/3染疫住院者送進加護 CDC籲快打疫苗

青少年1/3染疫住院者送進加護 CDC籲快打疫苗
疫苗太慢惹民怨 蔡英文滿意度剩48.1%瀕死亡交叉

疫苗太慢惹民怨 蔡英文滿意度剩48.1%瀕死亡交叉
民間捐疫苗 專家：政府可給授權書供與原廠簽約

民間捐疫苗 專家：政府可給授權書供與原廠簽約

熱門新聞

近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
亞凱迪亞的華人陳女士和先生搭建帳篷苦等二房東。（陳女士提供）

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

2021-06-02 02:20
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15
持有綠卡的中國公民老太太在中國待了一年半，近日在上海浦東機場想乘坐東航返回美國時，在機場櫃檯卻險遭拒絕登機。（東航圖片）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
一名男子在洛杉磯起飛的達美航空班機上企圖闖入駕駛艙被制服。（FOX 11視頻截圖）

LAX起飛 達美航班險遭劫機 男乘客被捕

2021-06-04 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光