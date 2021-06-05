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洛縣地鐵車廂 亞裔無端被黑人少年搧耳光

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯市警局分管交通的華裔副局長周寶來表示已對此事件展開調查。（視頻截圖）
洛杉磯市警局分管交通的華裔副局長周寶來表示已對此事件展開調查。（視頻截圖）

日前在社交媒體上發布的一則視頻顯示，在洛杉磯地鐵車廂內，兩名毫無戒心的亞裔乘客被黑人少年搧耳光，洛杉磯市警局（LAPD）4日已展開調查是否為仇恨犯罪行為。

洛杉磯縣大都會交通管理局（The L.A. County Metropolitan Transportation Authority）表示，6 月 3 日獲悉在 Instagram 上流傳一則亞裔乘客遭到襲擊的視頻。警方正在努力收集有關襲擊發生的確切時間和線路，以及是誰拍攝的視頻。

視頻片段顯示，至少有兩位互不相識的亞裔乘客，他們在地鐵車廂內可能成為某些人的攻擊目標。警方調查人員正在努力確定他們是否因為種族背景而被單挑攻擊。

該都會交通管理局局長威金斯 (Stephanie Wiggins) 在一份聲明中說，「Metro 對任何攻擊乘客或員工的暴力行為採取零容忍政策。我們強烈而明確地譴責任何以種族、宗教、性別或國籍名義發起攻擊的罪行。」

洛杉磯市警察局分管交通服務的華裔副局長周寶來（Blake Chow）說：「這必須通過有人在火車上聽到了什麼，或者嫌疑犯對受害者說了什麼話來證明。」目前警局探員正在調查這些事件構成仇恨犯罪的可能性。

Metro 表示，該機構已經在開展「停止仇恨亞裔」（Stop Asian Hate）的活動，其中包括在公交車和火車上投放廣告。任何在地鐵系統中目睹仇恨犯罪或任何其他犯罪行為的人們，都可以撥打 888-950-7233 匿名舉報。

洛杉磯地鐵車廂，黑人少年高舉右手向一名瞌睡中的亞裔乘客搧耳光。（視頻截圖）
洛杉磯地鐵車廂，黑人少年高舉右手向一名瞌睡中的亞裔乘客搧耳光。（視頻截圖）

亞裔 洛杉磯 地鐵

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