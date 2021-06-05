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「勿街女孩」紐約2華裔女創團 講解移民史 助華埠復興

記者張晨／紐約報導
兩華裔女子創導遊團助華埠復興。(勿街女孩提供)
兩華裔女子創導遊團助華埠復興。(勿街女孩提供)

「出生在華埠，就讓我們來講述華埠的故事。」黃慧娜(Anna Huang)和陳朗怡(Chloe Chan)作為「勿街女孩」華埠徒步之旅(Mott Street Girls Chinatown Walking tour)的聯合創始人和導遊說道，在疫情中華埠的經濟受到了前所未有的打擊，而隨著反亞裔仇恨犯罪的發生，她們決定創辦遊覽團，為遊客介紹華埠的歷史變遷和背後的故事，不但助力華埠復興，更讓人們有機後了解華人移民的奮鬥經歷。

陳朗怡表示，兩人以前是美國華人博物館(Museum of Chinese in America)的志願導遊，從1882年的「排華法案」(Chinese Exclusion Act)到現在，她們有幸對美國華人歷史得到了了解，但不幸的是，由於疫情防控，所有活動都不得不暫停。

「這就是為什麼我們開始想要創建自己的遊覽團。」她說，兩個人仍然認為，在博物館學到的經驗和故事是非常寶貴的財富，尤其是在今天看到亞裔群體所經歷的種種，需要讓更多人看到並認清事實。

黃慧娜和陳朗怡分別帶著兩個不同的徒步旅行團，一種是更小、更親密的AirBnb體驗，只邀請一兩個人，名為「重溫排華生活」(Relive Life Under the Chinese Exclusion)；而另一個「店鋪以外：唐人街徒步遊」(Beyond the Storefronts: Chinatown Walking Tour)通常可以容納10到15人左右。

遊覽景點包括從前的中國歌劇院(Chinese Opera House)，而如今則為探花樓(Chinese Tuxedo)餐廳，她們將講解其背後的歷史和它向高檔中式餐飲體驗的轉變。

還有位於巴士打街(Baxter St.)的「Pasteur Grill and Noodles」餐廳，作為華埠最古老的越南餐館，業主鍾鎮藩的故事代表了一段辛酸的移民歷史，為了逃離越南戰爭，他經歷了許多考驗和磨難才來到紐約。

旅遊團如今吸引了形形色色的外族裔紐約人和遊客，兩位勿街女孩說，很多人離開時對華埠有了全新而深刻的看法。

黃慧娜表示，雖然數據和統計可以大致描繪出華埠在疫情期間遭受的苦難，但只有我們把這些店鋪和故事的背後連結起來，人們才會對這些小商業保有持久的印象。

1940年曼哈頓華埠就有了徒步導遊團。(勿街女孩提供)
1940年曼哈頓華埠就有了徒步導遊團。(勿街女孩提供)

華埠 疫情 華人

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