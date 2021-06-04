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普亭：不期待與拜登峰會能使雙邊關係有突破性進展

LAX客運高峰將臨 旅客提前準備留足登機時間

【洛杉磯訊】
暑期旅遊高峰將臨，洛杉磯國際機場客流預計比去年成長三倍。（LAX）
暑期旅遊高峰將臨，洛杉磯國際機場客流預計比去年成長三倍。（LAX）

美國海關和邊境保護局 (CBP) 與洛杉磯國際機場LAX）4日聯合表示，2021年暑假期間洛杉磯國際機場的客運量將比疫情期間增加三倍，預計LAX高峰期每天乘客人數將達到1萬8000 人，比2020年夏季增幅超過300%。CBP和LAX都特別提醒出行旅客提前瞭解旅行限制或規則；從外國或外州抵達洛杉磯國際機場的未接種疫苗的客人，以及從州外旅行返回的加州居民，都必須填寫一份強制性表格，確認他們已閱讀並理解加州的旅行資訊諮詢。

今年暑期國際旅行高峰提前出現是疫苗接種的結果，有關部門預計隨著越來越多地方解除疫情限制，南加州景點重新開放，愈來愈多的游客將從世界各地蜂擁而至。

CBP洛杉磯運營總監Carlos C. Marte在4日新聞發佈會上表示，海關和邊境保護局正全力恢復和提高工作效率，以便游客在洛杉磯國際機場有良好的通關體驗。LAX首席執行官 Justin Erbacci則表示，LAX和海關整合了最新的非接觸技術，包括最大限度地使用生物識別技術來加快旅客通關，可以更安全、更乾净、更高效。

LAX和CBP同時呼籲提前做好準備，配合有關部門的運作，雙管齊下提高客流效率，避免不必要的延誤。

旅客可以配合的動作包括：提前在智能手機上下載CBP移動護照控制應用簡化旅客程序 (MPC)，入關時就可以使用MPC專用窗口，避免長隊等候；無論是否已接種疫苗，所有員工和乘客仍必須戴口罩；攜帶您正在訪問的國家/地區所需的所有旅行證件，以及美國入境身份證明。美國公民需要護照才能重新進入美國（具體參照www.state.gov/travelers）；

主動申報從國外帶來的所有物品，包括在免稅店購買物品。帶出國的物品個人使用或作為禮物有資格免稅，但如果帶回來轉售則不符合免稅資格。避免携帶美國違禁商品入關，例如象牙、玳瑁製品和假冒物品等；許多外國製造的藥物未獲准在美國使用。出國旅行時，只攜帶本人需要的藥物，而且確保藥物在原始容器中。如果往返古巴，出發前應查看最新信息，瞭解美國財政部禁止和限制物品的完整清單；在將食物帶到美國之前，最好檢查違禁物品清單，所有活的動物、鳥類和鳥類產品可能會受到限制、檢疫或要求認證。

洛杉磯國際機場表示，CBP人員有權開箱檢查入關旅客的財物，過境和中轉旅客需要預備好充足的時間，以免延誤航班。

LAX和海關也提醒從洛杉磯出發的旅客，留足登機前的準備時間，包括考慮使用FlyAway® 巴士服務提高到機場的準點率。離開機場的旅客，可使用出租車或乘坐Uber、Lyft、Opoli儘快離開人群。

LAX也建議旅客前往機場之前，向航空公司在線辦理登機手續，這樣可以減少與值機亭互動，如果沒有托運行李，這種方式完全跳過售票櫃檯。

為方便接送旅客，LAX暑期允許在上層/出發層和下層/到達層路邊短暫停車，所有停車設施首次免費15分鐘，B航站樓（Tom Bradley International Terminal）上車區也提供免費使用。

CBP和LAX呼籲旅客提前準備好各種文件，留足登機時間，避免延誤航班。（CBP）
CBP和LAX呼籲旅客提前準備好各種文件，留足登機時間，避免延誤航班。（CBP）

洛杉磯國際機場 美國公民 LAX

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