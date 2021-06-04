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受台灣疫情影響 駐洛經文處辦護照時間延長

洛杉磯訊
受台灣疫情影響，駐洛經文處辦護照時間延長。（經文處官網）
受台灣疫情影響，駐洛經文處辦護照時間延長。（經文處官網）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處4日在官方臉書上指出，目前因應台灣代繕晶片護照製作時間拉長，該處相對將延長護照審理時間。換發護照審理時間預計延長為6周至12周； 首發護照將延長審理時期至2周到3周。

經文處在聲明上說，由於台灣疫情急遽升溫，為應防疫需要，中央機關居家辦公人員比例提升二分之一。另外，外交部5月31日宣布開始實施分組居家辦公，整體代繕外館護照能量將大受影響。經評估，該局代繕晶片護照作業自接收外館代繕資料至完成護照交付郵袋時間，預估將由1周拉長至5周以上。

再者，經文處因人力吃緊，將暫停提供速件服務。該處表示，疫情期間鼓勵民眾透過「領務預約及登錄查詢系統」平台，以預約及郵寄雙軌方式申請案件。

一般情形下，換發護照審理時間約為6至8周。首辦護照案件，因涉及出生證明及結婚證書等文件，將延長審理時間2至3周。民眾務必預留充分申請審理時間，並於送件至代繕作業期間耐心等候該處通知。

受外交部宣布開始實施居家辦公的影響，經文處即日起也將因應調整人力及護照業務辦理方式。以下為因應辦法：

第一、換發護照：該處原則恢復受理申請就地製發一年效期的無內植晶片護照，主要適用於申請人遭遇重大事故急需返台、赴第三國旅行或緊急辦理授權書等需要，審理時間延長至2周。至一般情形，請儘量依申請由台北代繕晶片護照程序送件，審理時間將延長為6至12周。

第二、入國證明書：持登載有身分證字號護照的申請人，倘因緊急事故急需返台，來不及等候發給晶片護照，可繳驗佐證文件，向該處申請發給入國證明書，持憑登機返台後再向外交部領事事務局申請晶片護照。

申請之前，請電郵[email protected] 電郵主旨：申請入國證明書，並敘明申請人姓名、電話及國民身分證字號，該處收到電郵後將由專人提供協助，並視個案情形約定您前往該處送件及領件時間。

第三、首辦護照：海外新生子女首辦護照，如非屬急需返台，一般請儘量依申請由台北代繕晶片護照程序送件，以利該處人力及業務安排調度。至申請人有特殊人道考量，申請就地製發1年效期無內植晶片護照者，請相應提供佐證文件，並須事先依規定完備出生證明及結婚證明等應備文件驗證手續，否則該處無法提供此項緊急服務。

經文處提醒申請人，務必檢附美國護照及駕照等影本，並特別留意護照正確相片規格，以加速審理程序。一旦發現有需補件或重拍相片，則將相對再延長審理及領件時間。

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