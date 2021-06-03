漢庭頓公園新建書苑寓意齋8月首展中國書法大家之作

因COVID-19疫情而被迫推遲了一年多的漢庭頓圖書館公園╱藝術博物館／花園中式花園流芳園新美術館，確定今年夏天在漢庭頓圖書館╱藝術博物館流芳園書苑寓意齋舉行，首展將展出一批中國書法大家之作。圖爲知名書法家傅申的作品之一。（漢庭頓公園提供）

因新冠（COVID-19）疫情而被迫推遲一年多的漢庭頓圖書館公園／藝術博物館 ／花園中式花園流芳園新美術館，確定今年夏天與民眾見面，首展將展出一批中國書法 大家之作，同時舉辦多場書法藝術講座，精彩可期。

漢庭頓圖書及藝術博物館3日宣佈，漢庭頓公園中式花園流芳園新美術館書苑，將在8月28日與大眾見面，流芳園典藏書法作品同時在寓意齋開幕。展覽將分兩輪展出，每輪20件，首展將從8月28日12月13日，第二次展覽將從1月29日到2022年5月16日。

流芳園綜合體現了中式園林和中華文化之美，包括庭院、建築、書畫、繪畫、文學和藝術等等，從2007年開始，漢庭頓博物館委託當代藝術家創作書法原創作品，展現中國書法的墨香妙跡，從8月下旬開始的展覽，將展出其中部分，其中包括Bai Qianshen、 Michael Cherney、 Grace Chu、 Fu Shen、 Lo Ch’ing、 Tang Qingnian、 Wang Mansheng、 Wan-go Weng、 Zhu Chengjun、 Terry Yuan等21位當代水墨藝術家的作品。

新建的流芳園新美術館書苑寓意齋，位於流芳園北端，是一個 1720平方英尺、燈光和氣候控制的畫廊空間，適合展示紙上或絲綢上的藝術作品。相鄰的亭子，被稱為花筆圖書館筆花書房，以17世紀中國學者工作室的風格設計-傳統上用於繪畫、詩歌和書法的花園靜修處。

它的名字來源於一位學者夢見自己的毛筆尖長出一朵花的故事，寓意文學藝術才華。在書法首展期間，還將舉辦多場中國書法及藝術講座，包括 Terry Yuan將在10月16日星期六下午2時30分的演講，以及唐慶年2022年4月9日星期六下午2時30分的演示。兩場講座均免費入場。