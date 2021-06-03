我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幕後／賴清德探日本助台疫苗 安倍系統速回「可以」

美擴大限制投資中企 拜登下令點名華為等59公司

漢庭頓公園新建書苑寓意齋8月首展中國書法大家之作

【聖瑪利諾訊】
因COVID-19疫情而被迫推遲了一年多的漢庭頓圖書館公園╱藝術博物館／花園中式花園流芳園新美術館，確定今年夏天在漢庭頓圖書館╱藝術博物館流芳園書苑寓意齋舉行，首展將展出一批中國書法大家之作。圖爲知名書法家傅申的作品之一。（漢庭頓公園提供）
因COVID-19疫情而被迫推遲了一年多的漢庭頓圖書館公園╱藝術博物館／花園中式花園流芳園新美術館，確定今年夏天在漢庭頓圖書館╱藝術博物館流芳園書苑寓意齋舉行，首展將展出一批中國書法大家之作。圖爲知名書法家傅申的作品之一。（漢庭頓公園提供）

因新冠（COVID-19）疫情而被迫推遲一年多的漢庭頓圖書館公園／藝術博物館／花園中式花園流芳園新美術館，確定今年夏天與民眾見面，首展將展出一批中國書法大家之作，同時舉辦多場書法藝術講座，精彩可期。

漢庭頓圖書及藝術博物館3日宣佈，漢庭頓公園中式花園流芳園新美術館書苑，將在8月28日與大眾見面，流芳園典藏書法作品同時在寓意齋開幕。展覽將分兩輪展出，每輪20件，首展將從8月28日12月13日，第二次展覽將從1月29日到2022年5月16日。

流芳園綜合體現了中式園林和中華文化之美，包括庭院、建築、書畫、繪畫、文學和藝術等等，從2007年開始，漢庭頓博物館委託當代藝術家創作書法原創作品，展現中國書法的墨香妙跡，從8月下旬開始的展覽，將展出其中部分，其中包括Bai Qianshen、 Michael Cherney、 Grace Chu、 Fu Shen、 Lo Ch’ing、 Tang Qingnian、 Wang Mansheng、 Wan-go Weng、 Zhu Chengjun、 Terry Yuan等21位當代水墨藝術家的作品。

新建的流芳園新美術館書苑寓意齋，位於流芳園北端，是一個 1720平方英尺、燈光和氣候控制的畫廊空間，適合展示紙上或絲綢上的藝術作品。相鄰的亭子，被稱為花筆圖書館筆花書房，以17世紀中國學者工作室的風格設計-傳統上用於繪畫、詩歌和書法的花園靜修處。

它的名字來源於一位學者夢見自己的毛筆尖長出一朵花的故事，寓意文學藝術才華。在書法首展期間，還將舉辦多場中國書法及藝術講座，包括 Terry Yuan將在10月16日星期六下午2時30分的演講，以及唐慶年2022年4月9日星期六下午2時30分的演示。兩場講座均免費入場。

因COVID-19疫情而被迫推遲了一年多的漢庭頓圖書館公園／藝術博物館／花園中式...
因COVID-19疫情而被迫推遲了一年多的漢庭頓圖書館公園／藝術博物館／花園中式花園流芳園新美術館，確定今年夏天與民眾見面。（漢庭頓公園提供）

書法 中國 博物館

上一則

南加老城華人夏日特色奶茶飲品 老美特愛

延伸閱讀

全美青少年書畫賽 6月15日截止收件

全美青少年書畫賽 6月15日截止收件
于君慧Triton美術館展覽延至6月6日 閉幕式補慶祝

于君慧Triton美術館展覽延至6月6日 閉幕式補慶祝
全美青少年國畫書畫賽 6月15日截止收件

全美青少年國畫書畫賽 6月15日截止收件
《老照片說故事》名宿故鄰

《老照片說故事》名宿故鄰
疫情所困銀髮居家照顧壓力大 線上藝術輔療伸援手

疫情所困銀髮居家照顧壓力大 線上藝術輔療伸援手
洛杉磯推動反仇恨亞裔 藝術作品展開幕

洛杉磯推動反仇恨亞裔 藝術作品展開幕

熱門新聞

近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

2021-05-30 13:56
亞凱迪亞的華人陳女士和先生搭建帳篷苦等二房東。（陳女士提供）

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

2021-06-02 02:20
婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

世界晚報／華婦被一拳打倒 跌坐在地 男嫌大搖大擺離開

2021-06-01 20:16
再爆仇恨犯罪？75歲華婦當街被打斷鼻樑。（紐約市警提供）

世界晚報／仇恨犯罪？75歲華婦當街被打斷鼻樑

2021-05-27 20:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮
美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員
實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞

實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛