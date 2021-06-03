南加老城華人夏日特色奶茶飲品老外特愛

特色飲品不僅好喝還好看，色彩鮮豔。（記者邵敏／攝影）

氣溫升高，疫情 降溫，初夏時分約上三五好友，找一處飲品店釋放憋屈了一年的味蕾，為人生一大樂。位於洛杉磯縣巴沙迪那（Pasadena）老城區科羅拉多（Colorado）大道上的「7 TEA」飲品店，有好看好喝又健康的各式奶茶，將夏日特色飲品一網打盡。

視頻來源：記者邵敏

「7 TEA」是一家華人開的飲品店，但顧客大多是老外，「我們店主打各式奶茶，一般來說，老外認為中式奶茶不健康，但我們店卻特別受他們歡迎。」經理Spring介紹說，「調製飲料的奶製品就有五、六種，有機牛奶、椰奶、燕麥奶、杏仁奶等，根據客人口味可以做不同搭配。我們拒絕一切奶精、果粉、果汁，所有食材都選擇最新鮮的。」

走在熱鬧的科羅拉多大道上，這家飲品店並不引人注意，小小的店面隱藏在眾多店家之中，但走到店裡，卻是耳目一新，每一處細節的擺設都可見店主的用心。櫃檯旁一排玻璃長瓶裝著各式茶葉：紅茶、綠茶、烏龍茶、大麥茶、玫瑰花茶……應有盡有。 「我們有幾十款不同口味的飲品，選擇各種上等茶葉，盡可能滿足顧客不同需求。」

飲品店特別推荐一款「奇亞籽茉莉奶綠」，濃縮的茉莉花茶與燕麥奶混合在一起，高速攪拌七秒，待茶和奶充分融合，加冰塊再一次攪拌。 Spring說，「奶茶不一定就要搭配珍珠，這款茉莉奶綠可以選擇加幾勺健康美味的奇亞籽。」幾分鐘，一杯「奇亞籽茉莉奶綠」就做好了，看上去十分清淡，嚐一口，茉莉花茶的香味濃淡適宜，奇亞籽的爽口恰到好處，餘香滿口，一杯好飲品真能換來一下午的好心情。

火龍果水果茶值得推薦給小朋友，店主笑稱女兒每次到店裡都要喝上三大杯，十分健康，感覺不僅在喝飲料，更是在吃大盤水果。滿滿一大勺新鮮的火龍果，配上菠蘿、草莓、檸檬各種時令水果，與茉莉花茶的濃縮液充分攪拌。色彩鮮豔明亮的水果茶很快出爐，看著就讓人飽眼福，喝到嘴裡十分滿足，水果天然的酸甜與濃鬱的花茶細膩地結合在一起，捧在手裡，感覺像是在東南亞 的哪個小島上度假。

店內除了提供傳統的珍珠奶茶、水果茶、咖啡 、冰沙等飲品之外，還有椰子凍甜品和自製的能量飲料，Spring說，「我們的奶茶店還特別製作幾款功能性飲料，可以幫助燃燒脂肪，不含糖非常健康。」

「7 TEA」的飲品不僅好喝還好看，擺在一起，紅橙黃綠色彩鮮豔。店主說想要做世界上最好喝最健康的奶茶，開店之前，曾邀請顧客免費品嚐各種飲品，幾經修改，最後才定下每一款配方，十分用心。獨特的飲品，精心佈置的小店，曾吸引知名樂隊在這裡召開粉絲見面會，很多顧客也選擇在這裡舉辦生日聚會。