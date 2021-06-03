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隨氣溫上升南加河濱縣近日連續野火

記者啟鉻／綜合報導
消防單位在Coyote fire現場。（河濱縣消防局）
消防單位在Coyote fire現場。（河濱縣消防局）

南加內陸河濱縣（Riverside　County）近日連續發生野火，隨著氣溫上升，野火頻繁發生威脅愈來愈大。也讓內陸各消防單位高度戒備，避免野火季發生更大規模的野火。

河濱縣2日傍晚連續發生兩次野火。其中較大規模野火Coyote fire，在班寧市南側，截至當晚8時40分，已經燃燒75畝。據加州消防廳/河濱縣消防局發言人羅森表示，至晚9時30分，在消防員努力下，野火並未再度擴散，控制面積5%。Coyote fire最初報警在傍晚6時35分，Shirleon街南部，近Old Banning Idyllwild路附近。由於植被非常乾燥，西風驅動野火向東蔓延。

另一場野火稱為Control fire，是稍後不久在Mountain Center地區南部燃火，距離Coyote fire約30英里。聖伯納汀諾國家森林發言人考克絲表示，最初野火名為Meadow fire，至當晚8時，多個要求緊急滅火支援的呼叫取消，野火威脅緩和，現場消防員已經初步控制火情。由於植被非常乾燥，一旦發生野火，會看到幾處野火同時燃燒，為消防單位滅火造成困擾。

由於Control fire威脅解除，更多消防員集中力量對付Coyote fire。至少120名消防員在直升機、滅火機協助下，很快控制住Coyote fire，尚沒有野火附近的建築物受損和人員受傷的報告。

5月31日午後，一輛轎車在371號公路行駛，駕駛失控跌入山谷，車輛自燃導致乾燥植被燃燒，蔓延面積約兩畝。河濱縣消防局發言人表示，動用六輛消防車及部分滅火工具現場撲火，不到一小時將火撲滅。肇事駕駛因困在起火轎車內無法脫身死亡。

5月24日，位於河濱縣赫汝帕谷市附近發生野火，一度燃火面積至150畝，經過百餘名消防員撲火，次日野火被控制。附近社區居民一度接到撤離命令，隨著野火威脅減弱，撤離令解除。這次野火確定為人為縱火

加州 南加 縱火

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