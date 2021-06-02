加州閒置賣場 活化變身住宅 州參會變法

加州閒置的商場如何活化，改為平價住宅或許是選項之一。（ABC）

加州 閒置的購物商場，能否變身為可負擔住宅，解決加州的房荒？

網路購物已經不只是趨勢，而是主流。新冠疫情發生之前，線上對線下（O2O）業者Transformco 2019年併購Sears與Kmart後，立馬關掉全美96家分店，J.C. Penney、Neiman Marcus、J. Crew也紛紛宣告破產。瑞銀集團（UBS）最新評估，線上購物的營收 在2025年之前將達全美市值25%，期間各地至少會關掉10萬家實體店。

零售業者的問題，反倒成為住宅開發商的生路。以加州為例，舊金山附近占地40英畝的Stonestown Mall雖然正在沒落之中，但周邊閒置的地皮卻成為開發商的最好基地，光是閒置的停車場，最近就可望改建成3000戶的住宅。趨勢也利於改建，加州政府估計每年至少得新增18萬個居住單位，但過去10年每年平均只增加了8萬戶，獨棟屋房價會飆漲到75萬8990元的歷史新高並不意外。

問題是，商用土地持有者仍不放棄希望，因為商店的營收遠高於純住宅，加州現有法律也讓改變土地區畫非常麻煩，因此議會近年來不斷提出便利、簡化區畫更改的草案，結果往往胎死腹中。但州參議會通過的法案之一，就是希望允許商業用地直接興建住宅；另一項提案則希望獎勵地方政府加速商業區重畫，以便地產商能新建更多平價住宅。

區畫修正案提案人、州參議員卡瓦列羅（Anna Caballero）表示，為爭取更多支持，因此今年的提案不再賦予強制力，而讓地方政府自行選擇是否援引該法。草案目前以32票對2票通過參議會審查，正待眾議會決議。獎勵地方的提案則是由參議員波坦蒂諾（Anthony Portantino）提出，用意在矯正商業區比住宅區更值錢的成見，因為事實證明，許多商業區現在根本都在養雜草。

對於積極推動平價住宅的社運人士來說，閒置商業區活化、增加住宅建築用地當然是件好事，但是對於工會來說，就沒那麼簡單了。因為主張閒置地塊活化利用的議員，往往也是希望拉高就業門檻的那一群人。民主黨人與支持者之間就出現內鬨，一部分人希望在舊區重畫的同時，讓有技術、有經驗的勞工 獲得更好就業機會；但另一批人卻認為，要求營造業勞工通過加州規定的就職訓練，事實上只是妨害更多低階勞工進入營造業。