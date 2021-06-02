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加州校際羽球賽 洛杉磯縣亞凱迪亞高中首奪冠

記者丁曙／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞高中男女羽球隊少男少女活力十足。（亞凱迪亞學區提供）
亞凱迪亞高中男女羽球隊少男少女活力十足。（亞凱迪亞學區提供）

洛杉磯縣亞凱迪亞高中（Arcadia HS）阿帕奇人隊（Apaches）迎來歷史性的一天！在5月22日舉行的2021加州校際聯合會（The California Interscholastic Federation，CIF）羽毛球公開賽中，亞凱迪亞高中隊以13-8的總成績，擊敗鑽石吧（Diamond Bar）高中隊，首次拿下南加州高中最高等級體育競賽獎項。

鑽石吧高中隊是老牌勁旅，此次以八屆衛冕冠軍身分進入CIF羽毛球決賽。在前兩屆冠軍爭奪戰中，亞凱迪亞都輸給鑽石吧，阿帕奇人羽球隊六年前才成軍，歷史較短，他們多年來一直努力試圖打敗鑽石吧，終於迎來揚眉吐氣的一天。

亞凱迪亞學區首席資訊官Ryan Foran說，在2018和2019年CIF公開賽羽球決賽中，亞凱迪亞隊都輸給鑽石吧。由於疫情原因，2020年未比賽。雖然亞凱迪亞隊是支年輕球隊，但其中仍然有幾名球員參加2019年冠軍賽，還有一名球員參加2018年冠軍賽。老隊員有比賽經驗，技術發揮穩定，成為取勝的重要因素。

幾個月前，新冠病毒使大多數高中面臨著取消所有賽季嚴重危險。亞凱迪亞羽毛球隊共有24名球員，男女各半，從去年9月到今年3月，每週三個晚上通過Google Meet進行在線調整，直到4月初才進入體育館訓練。從幾乎沒有任何賽季到贏得了CIF冠軍，隊員們和教練皆喜出望外。

加州校際聯合會是開展高中運動的理事機構，成員包括公立和私立高中，每年定期舉辦多項競技運動。羽毛球是唯一有男女混合項目的高中競技運動，男孩和女孩可以配對進行混合雙打比賽，學生參與度較高。

亞凱迪亞高中羽球隊贏得2021加州校際聯合會公開賽冠軍。（亞凱迪亞學區提供）
亞凱迪亞高中羽球隊贏得2021加州校際聯合會公開賽冠軍。（亞凱迪亞學區提供）

亞凱迪亞 鑽石吧 加州

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