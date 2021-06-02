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南加橙縣六歲童遭「路怒」槍殺 緝兇獎金增至45萬

本報記者／綜合報導
為尋找「路怒」事件中槍殺六歲男孩的兇手，懸賞獎金已高達45萬元。（KTLA5視頻截圖）
為尋找「路怒」事件中槍殺六歲男孩的兇手，懸賞獎金已高達45萬元。（KTLA5視頻截圖）

5月21日南加橙縣55號公路上發生「路怒」命案，一名槍手射死了坐在一輛車子後座的六歲男孩李歐斯（Aiden Leos ），截至目前警方還未抓捕到嫌犯。6月2日由於男孩所住城市、橙縣柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）的市議會通過懸賞5萬元緝兇獎金，加上之前橙縣縣政委員會、受害人家庭和其他來源提供的緝兇獎金，已使破案懸賞金額總共高達45萬元。

加州公路巡警局（CHP）的調查人員仍在尋找一輛白色VW(大眾/福斯)旅行車，和車中的一男一女，他們涉嫌槍殺男童李歐斯。橙縣檢察長史匹澤 （Todd Spitzer）日前曾嚴厲喊話，要求槍殺李歐斯的兇手限期「24 小時內自首」。

據悉，事發時李歐斯的母親Joanna Cloonan從位於柯斯塔梅沙市的住家，開車載他前往約巴林達的學校上課，男孩坐在車後座的加高座椅上。同時，一輛被描述為白色VW(大眾/福斯)旅行車的車輛切進共車道。男童李歐斯的媽媽告訴警方，在她對著該車做出不滿的手勢後聽到槍聲，接著聽到兒子說他的肚子很痛，才發現李歐斯被擊中腹部。

據了解，李歐斯在送往醫院急救後不幸去世。

加州巡警局要求在5月21日上午7時15分至8時15分之間，在靠近22號公路和Chapman Avenue附近的55號高速公路上行駛的人，檢查自己的行車記錄儀或手機視頻，若有任何可以幫助識別槍擊案嫌犯的信息，請致電714-567-6000，與警方聯繫。

為尋找「路怒」事件中槍殺六歲男孩的兇手，懸賞獎金高達45萬元。（KTLA5視頻截...
為尋找「路怒」事件中槍殺六歲男孩的兇手，懸賞獎金高達45萬元。（KTLA5視頻截圖）

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