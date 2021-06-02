中國駐洛領館啓用「中國領事」APP 實現掌上辦零跑腿

中國駐洛杉磯總領館推出APP線上護照/旅行證申請 取自臉書

中國 駐洛杉磯 總領館5月31日正式上線 「中國領事」APP，向海外中國僑民提供更加便捷的領事服務，實現「掌上辦」、「零跑腿」。

「中國領事」APP可通過蘋果應用商店、騰訊應用寶商店、小米應用商店、華為應用商店或掃描下圖中的二維碼下載。下載成功後打開APP，使用電子郵箱或中國手機號進行註冊，並根據提示完成實名認證，即可登錄使用。

APP中的養老金資格認證、領事認證查驗、領事新聞資訊、領保服務（含12308一鍵呼叫）功能5月31日啟用。 「護照旅行證」及「應急旅行證」在線辦理功能將於2021年6月7日啟用，原有「海外申請護照在線預約系統」，及總領館在疫情期間使用的電子郵件預約辦理護照/旅行證的方式，同時停止使用。

在美中國公民通過APP在線提交不限制領區，但每個申請人只能選擇在中國駐美使領館中的一家提交辦理，不能在同一使領館或不同使領館重複提交。總領館將優先處理長期居住在總領館領區內申請人提交的申請。當事人當前不在美國的，不可通過APP提交申請。 APP上線啟用後，確有特殊緊急需要的人員，可提供足夠支持材料，電郵總領館證件處，電子信箱[email protected]，聯繫申請相關證件。

通過「中國領事」APP 可在線申請護照/旅行證，包括申請頒發、換發、補發中國普通護照，中國旅行證。申請辦理各類因公護照、香港、澳門 特區護照或特區旅行證件者，暫不可通過APP提交申請，仍沿用此前做法。

申請人為未成年人，或人臉識別未通過APP驗證，或總領館認為有必要通過APP進行面談的其他情形時，總領館將推送面談信息。或需要補充修改信息的，總領館也將通過消息中心推送相關信息。

中國領事APP其他功能，還包括辦理養老金資格認證。在總領館領區居住人，可通過APP在線認證養老金資格。詳情可參考中國駐洛杉磯總領館官方網站http://losangeles.china-consulate.org/chn/。