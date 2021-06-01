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自製鹹蛋黃肉粽原來沒那麼難 私房主廚手把手教你

記者邵敏／洛杉磯報導
端午節到了，來學私房秘製鹹蛋黃肉粽。（主廚暢兒提供）
端午節到了，來學私房秘製鹹蛋黃肉粽。（主廚暢兒提供）

6月14日的端午節將至，本報邀請天普市「鼎香食品」私房主廚暢兒，手把手教大家如何做鹹蛋黃肉粽。暢兒是兩個孩子的媽媽，熱愛美食，平時會在家中製作一些私房菜，滿足孩子胃口的同時，也會在社交媒體的朋友圈裡出售。

視頻來源：記者邵敏

主廚暢兒指出，包粽子需提前一晚準備食材，首先精選一款糯米。她選擇了五斤日本品牌的圓糯米，大概可以包30個左右的肉粽，「用這款糯米做出來的粽子，口感十分軟糯，我試過泰國長糯米，口感就不是很筋道。」糯米要浸泡一整晚，確保水浸過米，這樣糯米才能充分吸收水分。浸泡糯米時，加60克老抽、30克生抽（可選擇海鮮醬油）充分拌勻，讓米粒上色入味，「泡米時間控制在12小時左右，時間過短米粒會硬，時間過長口感就不好。」

接下來最主要的兩個食材就是鮮肉和鹹蛋黃。暢兒選擇的是肥瘦相間的豬夾心肉，若喜歡肥些，也可選擇五花肉，肉切塊，加料醃肉。豬夾心肉2斤半，白糖、料酒各20克，老抽30克，生抽15克，再依個人口味加少許白胡椒粉、五香粉、白醋、少量鹽，最後加蔥段和薑片， 「把這些調味品都加到肉裡，再重複按摩肉，讓所有調料都能充分浸到肉中。調配好的肉需冷藏12小時，確保入味。」

她建議可在華人超市購買真空包裝的生鹹蛋黃，而在處理鹹蛋黃時，「記著給鹹蛋黃去腥，加少許白酒，讓每個蛋黃都要蘸到酒，充分拌勻，再加一些玉米油，可讓最後出品的蛋黃肉粽出油，保證色香味俱全。」

包粽子自然少不了粽葉，可惜在南加州買不到新鮮的粽葉，只能用乾的代替，將乾粽葉浸泡在水里，室溫下保持10至12小時，讓粽葉泡透變軟，才可以正常使用。

食材準備妥當，第二天包粽子的關鍵時候來了。

取兩片粽葉錯開疊加，裡面短，外面長，折彎做出一個漏斗形狀，先放入一半糯米，再放一塊肉和一個鹹蛋黃，之後再在上面加糯米，八九分滿，壓壓實，將粽葉折疊蓋在糯米上面，再將邊角向下折疊包住糯米，再朝一個方向折疊，最後將粽葉的尖頭也折疊好，捏牢並固定住，最後用棉線捆綁紮緊，每一圈都要緊，鬆的話煮時會漏出來。 「一般捆綁粽子用棕櫚葉最好，買不到棕櫚葉就用棉線代替，使用棉線前用熱水燙一下，可以消毒。」

想包出好看的粽子絕不是簡單的手藝，需要多練習，可以看視頻學習主廚暢兒是如何包出好看又好吃的的蛋黃肉粽。其實粽子難看一些也沒關係，讓孩子一起參與，包出各種形狀的粽子，等出鍋之後，尋找自己包的粽子，也是別有一番樂趣。暢兒提醒煮粽子時，水量一定要淹沒粽子，泡米的醬油水可倒入鍋內一起煮，大火煮開後，小火再煮3小時左右即可出鍋。

整個包粽子的過程像是在做一道傳統的手工，聞著粽葉飄來的清香，米粒從指縫間滑過，嬉笑著包著各種形狀的粽子，彷彿兒時場面一一襲來。端午佳節，就著鄉愁品嚐自己做的粽子，一定超有成就感，趕緊來試試吧。

端午節到了，來學私房秘製鹹蛋黃肉粽。（記者邵敏／拍攝）
端午節到了，來學私房秘製鹹蛋黃肉粽。（記者邵敏／拍攝）
端午節到了，來學私房秘製鹹蛋黃肉粽。（記者邵敏／拍攝）
端午節到了，來學私房秘製鹹蛋黃肉粽。（記者邵敏／拍攝）
端午節到了，來學私房秘製鹹蛋黃肉粽。（記者邵敏／拍攝）
端午節到了，來學私房秘製鹹蛋黃肉粽。（記者邵敏／拍攝）
端午節到了，來學私房秘製鹹蛋黃肉粽。（主廚暢兒提供）
端午節到了，來學私房秘製鹹蛋黃肉粽。（主廚暢兒提供）
端午節到了，來學私房秘製鹹蛋黃肉粽。（記者邵敏／拍攝）
端午節到了，來學私房秘製鹹蛋黃肉粽。（記者邵敏／拍攝）

華人超市 加州 天普

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