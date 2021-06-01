電動滑板車騎士撞死91歲行人 洛市警局懷疑醉駕

共享電動滑板車也有致命危險。（本報檔案照）

據警方消息，一名29歲的電動滑板車（electric scooter）騎手可能面臨酒駕和其他指控，當事人涉及在洛杉磯 市威尼斯（Venice）的人行道上撞到一名91歲的行人，後者頭部受傷致死。

據洛杉磯市警察 局稱，5月29日晚9時20分左右，當事人James Cody Skene騎著一輛租來的共享電動滑板車，在林肯大道東側的人行道上向北行駛，在Marco Court附近撞到這位行人。

該行人摔倒並撞擊到頭部，當場死亡。而騎手和他的女乘客則從滑板車上飛下來，也撞到了人行道上。目前警方正在通知死者的親屬，名字並未公布。

據洛市警局西部交通部門的辦公室官員稱，Skene和滑板車上的女乘客受了輕傷。根據監獄記錄，Skene以10萬元的保釋金獲釋。

警方提醒民眾，在人行道上租用的站立式電動滑板車，在街上行駛時車上只能有一個人，且須遵守交通法規。發生碰撞的司機或騎手應在安全的情況下盡快靠邊停車，通知緊急服務部門，並留在現場以確認自己的身份。

任何了解這場致命車禍 信息的人可電：213-473-0234，或213-473-0222，與西交通部門的偵探聯繫，或者撥打止罪熱線：1-800-222-TIPS (8477)，也可登陸www.lacimestoppers.org匿名提供信息。