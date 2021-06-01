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消防員槍殺同事後再自焚？南加洛縣消防站驚爆慘案

洛杉磯訊
一名傷者被用擔架轉移至附近醫院 KTLA截圖
一名傷者被用擔架轉移至附近醫院 KTLA截圖

洛杉磯縣屬地阿瓜杜爾塞（Agua Dulce）1日發生槍擊案，一名槍手向洛杉磯縣消防局（LACFD）一個消防站開槍射擊，據悉至少有一名消防員中槍，已被直升機送往醫院治療。另有說法稱，現場有至少一人死亡，但尚未獲得證實。據信槍擊事件與之後發生在阿克頓 (Acton) 的一所住宅的大火有關，警方在那裡發現了一具屍體。

槍擊事件發生在當天上午10 點50 分左右，地點位於 Sierra 高速公路 8700 街區的洛縣消防局 81 號站。洛杉磯縣執法人員說，有多人中槍，但沒有確切數字，也沒有確認他們的情況。

據悉，槍擊案後當局是在距離消防站約十哩的阿克頓 Bent Spur Drive 2600 街區一所大房子發現火災，該案被認為與槍擊事件有關。該屋屋內冒出濃煙和濃煙，並在屋內的院子發現了一具可能是自己造成的槍傷的屍體。

根據 CBSLA 獲得的財產記錄，房屋所有者以前或現在為洛縣消防局工作。

至於阿克頓住宅大火究竟是否槍手縱火焚燒自家住宅，之後試圖開槍自殺，也就是屍體就是嫌犯本人，目前尚不確定。

洛杉磯縣消防局表示，槍擊事件發生後，一名傷者身中數彈，被送往Newhall的Henry Mayo醫院。暫無傷者情況報告。

另有一種說法是，警方最初試圖搜尋駕駛一輛白色豐田輕卡的嫌犯，並追逐到嫌犯位於Bent Spur街住處，不久嫌犯將住宅點燃。消防員試圖滅火被阻止，因為嫌犯在住宅內威脅要射殺靠近的人員。隨後警方派來直升機在起火住宅上空盤旋，稱在後院發現一人倒在地上，可能是嫌犯無法逃脫開槍自殺，但尚不確定就是嫌犯本人。

洛縣位於縣屬地Agua Dulce的81號消防站1日上午發生槍擊案，或導致一死一...
洛縣位於縣屬地Agua Dulce的81號消防站1日上午發生槍擊案，或導致一死一重傷。嫌犯可能開槍自殺。 谷歌地圖

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