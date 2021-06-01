我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軍機侵入空域 馬來西亞將召喚中國大使說明

馬州「疫苗樂透」首領獎 是Giant超市員工

洛杉磯加大UCLA狼醫被追加額外的刑事指控

記者李雪／綜合報導
前UCLA校醫西普斯。（美聯社）
前UCLA校醫西普斯。（美聯社）

前洛杉磯加州大學（UCLA）校醫、婦科醫師西普斯（James Heaps）性侵案中，UCLA早先已和受害者達成和解。但上周大陪審團對該醫師又提出額外的刑事指控，並再次被立即關押，6月1日首次在洛縣刑事法庭上庭。

聯邦法院今年初宣布，聯邦法官已經初步批准一項和解協議，即加大系統同意支付超過5500名女性受害者總計7300萬元賠償金。被告西普斯當時被指控犯有20項性攻擊重罪。

但上周一大陪審團公布起訴書，對西普斯提出額外指控，讓他共面臨21項重罪指控，如果所有控罪被定罪，他將面臨的67年最高刑期又會再增加24年。起訴書公布後，西普斯立即被再次關押，法官將他的保釋金定為119萬元。再次關押後，西普斯於6月1日首次在洛縣刑事法院聽證，下次出庭時間為6月22日。

自西普斯2019年6月被捕以來，已有300多名女性出面指控西普斯對她們進行不恰當的性評論，並在檢查時不戴手套對她們進行性接觸，用超聲波探頭模擬性交。起訴書取消了初步聽證會（preliminary hearing），因為初步聽證會要傳喚宣稱的受害者出庭作證。

西普斯律師Leonard Levine早先聲稱西普斯相信他會在審判中被無罪釋放。他們原本希望在聽證會上對這些宣稱的受害者進行盤問，但現在只能在庭審（trial）中這樣做了。

UCLA校醫西普斯性侵案，最初於2019年由宣稱的受害人提出集體訴訟，指稱被告涉及攻擊、虐待及騷擾女性受害者。同時校方也遭指控，稱即使在獲知被告對眾多受害者有不法行為之後，仍無法在校區內保護這些受害者。和解協議中的7300萬元，將全部用於補償逾5500名受害者。受害者分別曾在1986年至2018年在Ronald Regan洛杉磯加大醫療中心，1983年至2010年在校區學生健康中心，以及2014年至2018年在西普斯於UCLA辦公室遭到傷害。

UCLA 洛杉磯加大 性侵

上一則

洛杉磯縣警察被控性侵未成年姪女

延伸閱讀

洛杉磯縣警察被控性侵未成年姪女

洛杉磯縣警察被控性侵未成年姪女
國殤日 洛杉磯國際機場人潮創今年新高

國殤日 洛杉磯國際機場人潮創今年新高
國殤日 洛杉磯國家公墓巨幅國旗被盜

國殤日 洛杉磯國家公墓巨幅國旗被盜
洛杉磯縣16歲及以上居民 51%完全接種疫苗

洛杉磯縣16歲及以上居民 51%完全接種疫苗
2021年國泰銀行獎學金獲獎名單

2021年國泰銀行獎學金獲獎名單
國殤日凌晨傳槍響 洛杉磯派對2死1傷

國殤日凌晨傳槍響 洛杉磯派對2死1傷

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

2021-05-30 13:56
圖為謀殺案發的住宅。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用

2021-05-27 02:20
鑽石吧市鄰居們關注雙屍命案。（記者楊青／攝影）

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

2021-05-26 00:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺