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洛杉磯縣警察被控性侵未成年姪女

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣警察被控性侵十幾歲姪女。（圖片來自洛縣警局臉書）
洛杉磯縣警察被控性侵十幾歲姪女。（圖片來自洛縣警局臉書）

根據法庭記錄，以及受害者家人的陳述，洛杉磯縣一名資深警察（ L.A. County sheriff’s deputy）今年早些時候，被指控在聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）對其未成年姪女進行性虐待。

根據聖伯納汀諾縣檢察官提交的刑事訴訟，43歲的洛縣警察Daniel Wai Whitten，今年3月被指控十多項與兒童發生猥褻行為、與兒童發生非法性行為、持有兒童色情製品，以及與未成年人進行性交流的罪名。

據聖伯納汀諾縣警局發言人Jodi Mille稱，這些事件發生在2019年1月至 11月之間，調查人員不知道還有沒有其他受害者。據受害者的兩名親屬稱，被性侵的女孩是Whitten的姪女。

關於對Whitten的逮捕以及指控，聖伯納汀諾縣警局和檢察官辦公室都沒有發布相關新聞稿。對此，女孩的親屬表示，他們對案件缺乏關注感到沮喪，質疑為什麼Whitten被捕兩個多月後消息還沒有被公開。

一位親戚在受訪時說，大部分性侵事件發生在酒店房間，和Whitten在安大略（Ontario）的家中，並聲稱在2018 年Whitten就開始性侵這個女孩，當時她只有14 歲。

Whitten目前不認罪，而他的辯護律師拒絕對這些指控進行詳細評論。據一位親戚稱，女孩最初否認發生任何不當行為，但在今年早些時候，女孩接受聖伯納汀諾縣警局調查人員詢問時，詳細說明了所指控的性侵行為。

性侵 警察 檢察官

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