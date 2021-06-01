小飛機緊急迫降南加101公路 所幸無傷亡

一架小飛機31日傍晚在101 高速公路緊急迫降，所幸無傷亡。（KTLA視頻截圖）

一架小飛機5月31日傍晚在 Agoura Hills 地區的 101 高速公路南行線緊急降落，機上有一名學員和一名飛行教練，所幸無人傷亡。

洛杉磯 縣消防局當晚7 時許接到電話，通知一架小型單引擎飛機降落在Lindero Canyon公路以北的 101 高速公路上。最初的求救電話是打給洛杉磯市警察 局的。

加州 公路巡邏局（CHP）警官馬丁（Craig Martin）說：「我們唯一得到的信息是飛行員在低速下降，所以我們能夠讓警察減緩公路上的車流速度。」後來小飛機安全著陸，沒有人員傷亡報告。

據加州公路巡邏局稱，飛機迫降時，教練員能夠接替學生飛行員操作，並且安全降落飛機。

據洛杉磯縣警局（LASD）稱，這次著陸導致南向的101 號高速公路在Reyes Adobe公路出口匝道暫時關閉。小飛機最終在該公路上被拖走。

Agoura Hills 副市長洛佩茲 (Deborah Klein Lopez) 說：「我只是衝過去看看發生了什麼，當我到達那裡時，小飛機已經被推離了公路。他們真的是用自己的力量把小飛機推上了公路出口斜坡道。謝天謝地，大家都沒事。」

目前尚不清楚是什麼原因導致小飛機緊急著陸。據CHP稱，聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）將進行調查。