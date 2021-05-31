南加州41位二戰華裔退伍軍人獲頒國會金質獎章

41位華裔退伍軍人或者其家人，通過在家錄製的視頻對此表示感謝。（視頻截圖）

南加州 地區41位二戰華裔 退伍軍人，5月31日獲頒發美國 國會金質獎章，這是國家給予傑出成就和貢獻者的最高榮譽。頒獎典禮由羅省同源會（Chinese American Citizens Alliance）在網上舉辦。

應邀出席南加州國殤日頒獎典禮的嘉賓，有聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）及劉雲平（Ted Lieu）及傑出的退休軍官，他們向名單上健在的退伍軍人或家人頒發金質獎章，並宣讀已註冊獲國會金質獎章的已故退伍軍人的姓名。

41位華裔退伍軍人或者其家人，通過在家錄製的視頻表示感謝。這些老兵中不少人身體仍硬朗，也有人需要家人幫忙發言，甚至有老兵剛剛過世由兒子代為發言，還有一對華裔老夫婦兩人都在二戰中服役。他們皆表示這是對其在軍中服務的極大認可，更重要的是對華裔社區具有重大意義。

「美國二戰華裔退伍軍人表彰計劃」是羅省同源會及美洲同源總會的社區基金項目，致力於通過其網站http://caww2.org 認證美國二戰華裔退伍軍人，並向今年2月28日之前登記的所有退伍軍人家庭提供金質獎章複製品。儘管美國籌幣局的金牌生產積壓工作延誤了金牌的發行，但預計不久該項目將全面投入生產。

2020年12月9日，即第二次世界大戰結束75年後的日子，美國國會以視像方式舉行的全國頒獎典禮上，向二戰華裔退伍軍人頒發美國國會金質獎章。此頒獎典禮是美國二戰華裔退伍軍人表彰計劃所取得的最終成果，該計劃是通過兩黨於2018年12月20日簽署的國會金質獎章法案之後，對美籍華裔的貢獻予以表彰。儘管美國華裔退伍軍人在公民權和平等方面曾經受到歧視與偏見，但是，這一份遲到的尊嚴和榮譽也算是對他們應得的補償。