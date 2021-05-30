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《世界華人炎帝故里尋根節》南加州華人祭拜

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加多個華人團體聯合舉辦「世界華人炎帝故里尋根節」美國南加州華人華僑祭拜典。（記者啟鉻／攝影）
南加多個華人團體聯合舉辦「世界華人炎帝故里尋根節」美國南加州華人華僑祭拜典。（記者啟鉻／攝影）

「世界華人炎帝故里尋根節」美國南加州華人華僑祭拜典30日舉行。南加州超過30個僑團代表50多人參加祭拜儀式。這是自新冠肺炎疫情發生以來，南加華人僑團首個大規模線下聚會，也是僑團歷史上首次聯合舉辦炎帝祭拜活動。

活動於當日午後在資深僑領張素久宅邸舉行，召集人是張素久、陳燦培，現場指揮：鹿強，主持人，趙林。據暸解，中國湖北省將於6月6日舉行2021年世界華人炎帝故里尋根節，南加華人因應尋根節，在無法趕回參與的情況下，先行舉辦炎帝祭拜儀式。大家身披黃絲巾告慰祖先，表達在美華人作為炎黃子孫，追根溯源，血脈、民族、文化認同感。

祭拜儀式主要內容包括：世紀禮炮，由12位社團代表，鳴放禮炮；共拜始祖，全體參與者向炎帝神農像三鞠躬；恭讀頌文，資深僑領張素久恭讀「頌炎帝文」；敬獻高香，參與代表按照各組順序敬香；全體朗誦，由王玲會長和趙林會長領頌，內容是「我們遠隔重洋，遙望著聖火燃起的方向，尋根溯源是我們的共同心願，這一刻我們心潮激盪，這一刻我們聽到一個共同聲音，我們的祖先是炎黃」；最後一項內容是大家恭放氣球。

據暸解，1993年首屆「中國湖北烈山炎帝神農節」舉行，2009年，神農節提升為「世界華人炎帝故里尋根節」。2011年湖北隨州祭拜炎帝大典的九項儀式，入選中國國家級非物質文化遺產擴展名錄。

2021年6月6日在中國湖北舉辦的辛丑年世界華人炎帝故里尋根節，有「一主六輔」七項活動，「一主」即開幕式暨拜祖大典，「六輔」分別是炎帝神農文化國際論壇暨炎帝文創精品發布會、炎帝神農故里國際創新發展論壇、炎帝故里尋根之旅研學旅遊推介會、隨我尋根短視頻創意大賽、炎帝仲夏文化季電競嘉年華，以及炎帝神農文化廟會等。

華人 中國 南加

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