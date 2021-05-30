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媽媽帶14個月的孩子接受化療 車子竟被洗劫一空

記者邵敏／洛杉磯報導
案件發生在唐尼市的凱撒醫療中心（Kaiser Permanente）。（KTLA視頻截圖）
案件發生在唐尼市的凱撒醫療中心（Kaiser Permanente）。（KTLA視頻截圖）

洛杉磯縣唐尼市(Downey)一位媽媽，近日帶孩子去醫院接受化療，沒想到，停在醫療中心停車場內的車子被人洗劫一空，車輛還被嚴重損壞。

案件發生在唐尼市的凱撒醫療中心（Kaiser Permanente），當時Magalli Jimenez正帶著14個月大的孩子，在醫院接受化療，等他們回到停車場時，發現車內物品被人竊取，車輛也遭受嚴重破壞。 Jimenez說，「車的發動系統也壞了，孩子餓了一直在哭，想要喝牛奶，小偷撬開了我的車，把所有東西都弄壞了。」

唐尼市警方正在調查此案，據目擊者說，曾看到有三名可疑男子撬開這部車，凱撒醫院表示他們正在全力配合警方調查。

交通工具被破壞，對於Jimenez一家來說又是一個打擊。四周前，這個家庭14個月的女嬰Ava，被診斷出患有一種罕見的兒科癌症，從那以後，母親一直帶著女兒去接受頻繁的化療，希望能戰勝她的癌症。 Jimenez說女兒的病情已給家庭帶來很大的經濟負擔。因此，當她發現汽車被小偷破壞時，她難以接受接連而來的不幸。

「我剛還清車貸，我為自己感到驕傲，現在車又被破壞了，我覺得自己再次被打敗了。」Jimenez在接受採訪時說，她的汽車保險不包括損壞。事情發生之後，Jimenez在社交媒體上發布了一段針對不知名破壞者的視頻，視頻以近 5萬次的瀏覽量被傳播開來。

在新冠疫情之前，這位母親曾是學校的一名護士，雖然這個家庭有醫療保險，但Jimenez說孩子的化療很頻繁，每次就診時他們都需要自付部分醫療費。這個家庭設立了一個GoFundMe賬戶，來幫助支付Ava的醫療費用。

「在過去幾週，我們的運氣很不好，但在所有這些黑暗中，還有光明，因為我的故事和孩子的故事正在被分享。」Jimenez說，女兒的化療預計還要持續51週。

14個月的女嬰被診斷出患有一種罕見的兒科癌症。（來自GoFundMe）
14個月的女嬰被診斷出患有一種罕見的兒科癌症。（來自GoFundMe）
Jimenez在社交媒體上發布車輛被破壞的視頻截圖。
Jimenez在社交媒體上發布車輛被破壞的視頻截圖。

醫療保險 癌症 汽車

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