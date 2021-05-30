一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）

砰的一聲巨響，玻璃炸了，半個窗子沒了，滿桌滿地都是雪花玻璃。是冷槍？或是因為室內外溫差太大？或是玻璃老舊？南加洛杉磯縣格蘭杜拉（Glendora）華人 居民李太太一秒內腦子閃過1萬個念頭，非常驚嚇，再定神看，玻璃上有鳥毛和血，更覺恐懼；她摸摸自己，沒流血，身上也沒有什麼不同，但再往下看，地上竟然躺著一隻頭出血的大鳥。

李太太日前在家吃早餐時經歷野生大鳥自殺式撞進自家玻璃窗驚人的一幕，大鳥遠距離俯衝，猛烈撞擊玻璃窗，將她家半人高的大扇玻璃窗撞個粉碎，大鳥穿過玻璃當場斃命。事發當時正是早餐時間，所幸當天她的家人早早外出，李太太坐的位置離窗戶也較遠，沒有被濺滿房子的玻璃片擊中，否則後果不堪設想。

李太太將驚恐一幕放上朋友圈，立即引來眾人關注，大家除了慶幸人沒受傷，也關注什麽原因吸引大鳥撞上玻璃窗，如何避免，保險 是否理賠等等。

資深保險經紀林大衛表示，動物造成財產損失和人員受傷，屬於「上帝作為」造成的災難，雖然無法追究動物「債主」，但只要屋主購有住家險，保險公司通常會賠償。比如動物撞壞玻璃窗，野生動物撞上汽車 ，老鼠咬斷汽車電線，大風颳倒樹木壓壞汽車，鄰居的瓦片被風吹起砸破我家房頂等等，保險公司都會給與理賠。但這種賠償通常都有一定的自付額，即在扣除房屋保險自付額之後，保險公司才會賠償當事人差額部分。大鳥造成玻璃損害以及附近受損的家具，清理費用等等，保險公司會在扣除自付額之後給與一次性理賠。

林大衛表示，普通民房自付額通常有1000元和2500元不等，5000平方呎以上的豪宅的自付額通常更高。一些房主購買雨傘險（Umbrella Insurance），但動物造成的損失不能使用雨傘險賠償。

如果大鳥衝破玻璃造成屋內人員受傷，保險是否理賠？林大衛表示，這要看受傷的人誰，是屋主還是客人，這就像自己將自己的車子損害了，汽車保險不會賠償，自己在家摔跤，保險也不會賠償。但如果正好是友人到家中拜訪時，遭遇意外身體受傷，包括動物造成的意外受傷，主人的房屋保險中醫療險可以啓用，給與理賠。

林大衛表示，區域性的自然災難如火災、風災、蟲災、鳥災等導致的保險理賠，保險公司一般不會提高保單保費，原因是並非當事人行爲不慎造成的損失。

聖蓋博谷不少華人民眾表示，他們的住家也常遇到鳥撞玻璃的情況，但幾乎沒有見過大鳥撞破玻璃自己同時斃命的情形，不少民眾認為是因為玻璃窗太過乾淨造成大鳥錯覺導致悲劇。