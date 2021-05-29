西裔房客白住半年 華人房東討說法被恐嚇

華人聚集城市租房狀況頻出，蒙市西裔房客白住半年不走，華人房東想找律師卻被房客插刀盤中恐嚇，最終房東只得自己搬走避禍，現在此糾紛在律師處理中。（unsplash配圖）

華人 社區租房狀況頻出，西裔房客白住半年不走，華人房東 想找律師卻被房客插刀盤中恐嚇，最終房東只得自己搬走避禍，現在此糾紛在律師處理中。

在蒙特利公園市（Monterey Park）有華人房東被房客反客為主。來自台灣的李太太住在蒙市的一處附着式單元（PUD），日前她將房子分租給一名西裔男子，最初還比較老實，按時交房租，後來該房客開始拖欠房租，一住就是半年。李太太想盡各種辦法讓其離開，包括建議給他500元讓他搬走。這名房客爽快答應，但是錢拿到手後繼續賴著不走。不僅如此，他還整日躺在客廳沙發上講電話，一講就是一整天，讓李太太整天都不敢出房門。

眼見房客反客為主，李太太表示要找律師，結果第二天在廚房看到一把大刀插在盤子裡，威脅意味明顯。李太太擔心人身安全，趕緊搬走去和妹妹同住，同時下定決定要找律師將其趕走，目前此案還在進行中。

律師劉龍珠表示，華人社區房東房客糾紛屢見不鮮，雙方都需謹慎。但因為加州法律和法官更多偏向保護房客，所以房東通常是受害者。時常發生租客不付錢無法驅逐，找律師還被恐嚇的現象。他建議首先要簽租房合同，華人喜歡口頭協定，為了保護自身利益建議把細節都在合同裡寫清楚，如是否租約只適用於簽字的房客，而不是其他人，否則屬於擅闖民宅之類的內容。同時如房東和房客住在一起，可在房屋公共區域安裝攝像頭，在發生有人辱罵恐嚇時可作為立案證據。如發生房客對房東說，如果對方不給自己金錢補償，就告其偷稅漏稅，或者房東威脅房客不付房租就去移民局 告發其身份等，這種情況可錄音，因為屬於恐嚇勒索，可將其告上法庭。