我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣疫苗採購政策又轉彎 「由政府統一簽約」

WSJ：中快馬加鞭接種疫苗 有助東南亞加速復甦

西裔房客白住半年 華人房東討說法被恐嚇

記者張宏／洛杉磯報導
華人聚集城市租房狀況頻出，蒙市西裔房客白住半年不走，華人房東想找律師卻被房客插刀盤中恐嚇，最終房東只得自己搬走避禍，現在此糾紛在律師處理中。（unsplash配圖）
華人聚集城市租房狀況頻出，蒙市西裔房客白住半年不走，華人房東想找律師卻被房客插刀盤中恐嚇，最終房東只得自己搬走避禍，現在此糾紛在律師處理中。（unsplash配圖）

華人社區租房狀況頻出，西裔房客白住半年不走，華人房東想找律師卻被房客插刀盤中恐嚇，最終房東只得自己搬走避禍，現在此糾紛在律師處理中。

在蒙特利公園市（Monterey Park）有華人房東被房客反客為主。來自台灣的李太太住在蒙市的一處附着式單元（PUD），日前她將房子分租給一名西裔男子，最初還比較老實，按時交房租，後來該房客開始拖欠房租，一住就是半年。李太太想盡各種辦法讓其離開，包括建議給他500元讓他搬走。這名房客爽快答應，但是錢拿到手後繼續賴著不走。不僅如此，他還整日躺在客廳沙發上講電話，一講就是一整天，讓李太太整天都不敢出房門。

眼見房客反客為主，李太太表示要找律師，結果第二天在廚房看到一把大刀插在盤子裡，威脅意味明顯。李太太擔心人身安全，趕緊搬走去和妹妹同住，同時下定決定要找律師將其趕走，目前此案還在進行中。

律師劉龍珠表示，華人社區房東房客糾紛屢見不鮮，雙方都需謹慎。但因為加州法律和法官更多偏向保護房客，所以房東通常是受害者。時常發生租客不付錢無法驅逐，找律師還被恐嚇的現象。他建議首先要簽租房合同，華人喜歡口頭協定，為了保護自身利益建議把細節都在合同裡寫清楚，如是否租約只適用於簽字的房客，而不是其他人，否則屬於擅闖民宅之類的內容。同時如房東和房客住在一起，可在房屋公共區域安裝攝像頭，在發生有人辱罵恐嚇時可作為立案證據。如發生房客對房東說，如果對方不給自己金錢補償，就告其偷稅漏稅，或者房東威脅房客不付房租就去移民局告發其身份等，這種情況可錄音，因為屬於恐嚇勒索，可將其告上法庭。

房東 華人 移民局

上一則

國殤日長週末搭乘Amtrak列車需預約

延伸閱讀

大芝僑界急難救助協會 捐威斯蒙市防疫包

大芝僑界急難救助協會 捐威斯蒙市防疫包
新冠疫苗網上講座 林偉如6月7日為華人社區解惑

新冠疫苗網上講座 林偉如6月7日為華人社區解惑
披薩盒要寫China寫成「Chinc」 山姆俱樂部店員出面道歉

披薩盒要寫China寫成「Chinc」 山姆俱樂部店員出面道歉
買披薩盒上寫Chinc 侮辱華人 她氣到手發抖

買披薩盒上寫Chinc 侮辱華人 她氣到手發抖
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比爾蓋茲分手嬌妻 銀髮離婚掀話題 如何避免有解

比爾蓋茲分手嬌妻 銀髮離婚掀話題 如何避免有解

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26
鑽石吧市21日深夜發生命案，一棟住宅內發現一女一男兩具屍體，警察正對案情進一步調查中。（記者楊青／攝影）

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

2021-05-22 18:31
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

2021-05-25 02:20

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
洛縣法醫辦公室在鑽石吧華裔家庭兇殺案所在的住宅大門貼上封條，不准任何人人進去。（記者啟鉻╱攝影）

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

2021-05-23 20:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲

加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

越南發現新變種病毒 傳染力強得多 在空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力強得多 在空氣中傳染特別快