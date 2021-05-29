我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣疫苗採購政策又轉彎 「由政府統一簽約」

WSJ：中快馬加鞭接種疫苗 有助東南亞加速復甦

國殤日長週末搭乘Amtrak列車需預約

【洛杉磯訊】
節假日乘Amtrak需預約。（網路圖片）
節假日乘Amtrak需預約。（網路圖片）

即日起，節假日乘坐Amtrak太平洋線列車（Amtrak Pacific Surfliner trains），到聖地牙哥、橙縣、洛杉磯、范杜拉（Ventura）、聖塔芭芭拉和聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County），需要預約。

在國殤日長週末，Amtrak增加了列車車次，迎接即將到來的人潮，但每趟列車的座位數有限。為了安全運營列車，遊客在5月28日至6月1日期間乘坐Amtrak太平洋線列車均需預約。

以下節假日也需要預約：獨立日節假日（7月2日至5日），Del Mar Races周末（7月16日至19日），勞工節周末（9月3日至7日）。

此外，Rail 2 Rail項目在以上節假日停運，期間Metrolink月票和COASTER票，也無法在Amtrak太平洋線列車上使用。但是Amtrak月票和10次乘票仍然可用。多次票乘客需要提前確定每次乘車的時間和列車次，預約可到Amtrak.com或Amtrak手機App，或聯絡Amtrak工作人員。最後，乘坐Amtrak的旅客需要戴口罩、勤洗手。

口罩 洛杉磯 手機

上一則

南加州國會議員遭死亡威脅 晚上枕槍睡覺

下一則

西裔房客白住半年 華人房東討說法被恐嚇

延伸閱讀

確診、住院、病歿將減少…美疫情趨緩 國殤日大考驗

確診、住院、病歿將減少…美疫情趨緩 國殤日大考驗
紐約州陽性率降至9個月最低…打疫苗贏500萬 延一周

紐約州陽性率降至9個月最低…打疫苗贏500萬 延一周
國殤日南加估280萬人出行 同比增64％

國殤日南加估280萬人出行 同比增64％
費郡去年罰單減近70% 維權團體質疑執法鬆懈

費郡去年罰單減近70% 維權團體質疑執法鬆懈
國殤日假期到來 海灘沙魚跟著現蹤

國殤日假期到來 海灘沙魚跟著現蹤
新航空公司Breeze Airways首亮相 39元起票

新航空公司Breeze Airways首亮相 39元起票

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26
鑽石吧市21日深夜發生命案，一棟住宅內發現一女一男兩具屍體，警察正對案情進一步調查中。（記者楊青／攝影）

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

2021-05-22 18:31
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

2021-05-25 02:20

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
洛縣法醫辦公室在鑽石吧華裔家庭兇殺案所在的住宅大門貼上封條，不准任何人人進去。（記者啟鉻╱攝影）

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

2021-05-23 20:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲

加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

越南發現新變種病毒 傳染力強得多 在空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力強得多 在空氣中傳染特別快