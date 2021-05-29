國殤日長週末搭乘Amtrak列車需預約

節假日乘Amtrak需預約。（網路圖片）

即日起，節假日乘坐Amtrak太平洋線列車（Amtrak Pacific Surfliner trains），到聖地牙哥、橙縣、洛杉磯 、范杜拉（Ventura）、聖塔芭芭拉和聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County），需要預約。

在國殤日長週末，Amtrak增加了列車車次，迎接即將到來的人潮，但每趟列車的座位數有限。為了安全運營列車，遊客在5月28日至6月1日期間乘坐Amtrak太平洋線列車均需預約。

以下節假日也需要預約：獨立日節假日（7月2日至5日），Del Mar Races周末（7月16日至19日），勞工節周末（9月3日至7日）。

此外，Rail 2 Rail項目在以上節假日停運，期間Metrolink月票和COASTER票，也無法在Amtrak太平洋線列車上使用。但是Amtrak月票和10次乘票仍然可用。多次票乘客需要提前確定每次乘車的時間和列車次，預約可到Amtrak.com或Amtrak手機 App，或聯絡Amtrak工作人員。最後，乘坐Amtrak的旅客需要戴口罩 、勤洗手。