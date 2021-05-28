州長紐森視察華埠接種站 公布十個疫苗大獎各150萬

加州州長紐森（中）視察洛杉磯華埠新冠疫苗接種站。（華埠服務中心提供）

加州 州長紐森(Gavin Newsom) 28日（週五）中午視察了洛杉磯華埠 服務中心的新冠肺炎（COVID-19）疫苗 接種點，並在現場宣布了一項新冠疫苗接種獎勵計劃，接種疫苗的加州民眾有機會在6月15日獲得「疫苗樂透獎金」150萬元，希望藉此鼓勵及帶動更多的加州民眾踴躍接種疫苗。

州長在疫苗接種現場，向剛剛接種了疫苗的多位民眾每人致贈一張50元禮品卡，市民也感到意外的驚喜。華埠服務中心執行長伍競群表示，十分歡迎和感謝州長紐森親臨華埠疫苗接種中心視察，關心華埠社區及疫苗接種進度。

華埠COVID-19疫苗接種中心也是有機會獲得此獎金的疫苗接種點之一，已經登記及成功接種疫苗的加州州民將有機會獲得以下三種獎品：十 人有機會各得 150 萬元獎金；30 人有機會各得 50,000 元獎金， 還有 200萬州民有機會各得 50元的預付卡或禮品卡。該卡有三種選擇：Kroger 禮品卡（Foods Co.、Ralphs、Food 4 Less）、Albertsons 禮品卡（Safeway、Vons、Pavilions）或添加到手機移動錢包的預付萬事達卡。

洛杉磯華埠服務中心執行長伍競群 (Peter Ng) 、副董事長吳紹榮(Vinh Ngo)及首席運營長鄭嘉皓(Jack Cheng)、首席財務長雅麗薇詩(Yeryca Ramos)等，帶領工作人員歡迎州長來訪，並且陪同州長現場視察以及介紹了相關作業概況。