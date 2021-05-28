南加香港商會青年會論壇 王蔚分享億萬企業故事

香港商會前會長李文超、青年商會創會主席吳家裕、Vizio公司創辦人與執行長王蔚、香港商會前會長呂頌樂、香港商會理事Malcolm McNeil。(南加州香港商會青年會提供)

南加 州香港 商會(HKASC)旗下的青年商會Young Executive Club與新港灘Aston Martin日前合辦商界聚會，邀得華裔企業家Vizio公司創辦人與執行長王蔚(William Wang)，分享他的億萬企業故事，同場展出007占士邦珍藏海報和收藏品，吸引多位會員嘉賓出席。

青年商會創會主席吳家裕(Derek Ng)表示，這次邀得國會議員金映玉（Young Kim）製作錄像賀詞為活動揭開聚幕，更感謝億萬企業家王蔚擔任為主講嘉賓，分享他早年移民美國不諳英語，不斷努力把握機會，以致進軍電視製造行業，建立Vizio公司成為北美最大的LCD HDTV銷售商之一的成功之旅，會員亦把握這難得見面機會與王蔚交流。

南加州 香港商會會長鄧偉信與前會長李文超，特別感謝Aston Martin Newport Beach 總經理 Jeff West 提供場地、試駕時段、精美小吃及飲品給現場嘉賓享用，以及香港貿易發展局新任洛杉磯代表黃沛芝(Tiffany Wong) 出席是次活動。

南加香港商會理事Malcolm McNeil特別帶來私人珍藏的占士邦007海報及收藏紀念品，在現場展出並分享展品背後的007典故，配合Aston Martin場地主題及有獎問答遊戲和抽獎，為活動錦上添花。一些來賓在現場即時加入成為青年商會會員，拓展其商界人脈網絡。