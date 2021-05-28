洛杉磯縣反仇恨亞裔藝術作品展開幕

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲(Hilda L. Solis)28日在羅斯密主持藝術家反仇恨藝術作品開幕儀式。（記者張宏／攝影）

以淺顯易懂的方式在洛杉磯 傳遞反對仇恨亞裔 的理念！洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲(Hilda L. Solis)28日在羅斯密市主持「反仇恨亞裔藝術作品展」開幕式，希望借助藝術形式讓更多人了解社區團結的重要性，同時治愈那些遭受種族歧視 的人們。

在羅斯密市Garvey公園，日裔藝術家Mari Naomi繪製了一幅10乘60呎繪畫作品，畫面用卡通漫畫的形式傳遞了亞裔被針對和仇恨的經歷，尤其是標語「我們團結更強大」（We Are Stronger Together）激勵人心。這是「洛杉磯反仇恨」（LAvsHate）項目的一部分。蘇麗絲表示，該項目旨在通過藝術形式教育民眾，加強社區的團結，同時鼓勵那些遭遇種族歧視和仇恨犯罪的人們。最近亞太裔社區遭遇不少仇恨犯罪事件，洛縣政府很關注亞太裔社區民眾的利益，也感謝和認同亞太裔社區對國家的貢獻。這樣的作品未來也會出現在洛縣其他城市，用淺顯的方式傳遞反亞裔仇恨的訊息。

現場還有附近學校的孩子們出席活動，羅斯密市華裔副市長勞朱嘉儀（Polly Low）表示，希望能給年輕一代作出表率，不管你從哪裡來，什麼膚色，你都和大家一樣是美國人。同時也鼓勵大家看到不公平的現象能說出來，讓更多人提高這方面的意識。

LAvsHate項目的211熱線，讓民眾可報告遭遇種族歧視和仇恨事件，同時也會提供相應的法律幫助。該項目現在和各個領域組織合作，希望能將反亞裔仇恨的訊息傳播到各個社區。