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疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

洛杉磯縣18歲及以上疫苗接種者 可領75元Target禮卡

記者謝雨珊／綜合報導
加州政府27日宣佈將提供1億1650萬元作為獎金，號稱全美最大疫苗施打刺激獎。（本報檔案照）
加州政府27日宣佈將提供1億1650萬元作為獎金，號稱全美最大疫苗施打刺激獎。（本報檔案照）

加州政府27日宣佈提供1億1650萬元，作為刺激加州人接種疫苗的獎金，單人最高獎150萬元。洛杉磯縣隨後跟進，只要是18歲及以上已接種第一劑疫苗的洛杉磯縣民，28日可到指定的疫苗站領取一張75元Target禮卡。

Target禮卡可在以下地點領取：Lancaster市的Sol Marketplace（1140 Commerce Center Drive）、洛杉磯市的LA Produce Market（954 Hemlock St）、Gardena市的Harbor Gateway Transit Center（731 W. 182nd St.）、及南艾爾蒙地市（South El Monte）的Whittier Narrows（751 Santa Anita Ave.）。

除了洛杉磯縣釋出疫苗施打刺激獎外，目前已打了第一劑並決定要打第二劑的民眾，也可另外獲得加州政府提供的50元禮卡。這張禮卡可能是MasterCard現金卡或Albertsons/Kroger超市禮卡。加州政府提供的禮卡27日起發放，直至200萬元禮卡發完為止，先到先得。

根據加州政府提供的1億1650萬元疫苗施打刺激獎金，任何在6月4日前至少施打了第一劑的居民，都將自動加入5萬元現金抽獎環節，屆時將抽出15名獲獎者，以及6月11日再抽出15名獲獎者。此外，所有打針的加州民眾都有機會贏得十個150萬元現金獎，該項總數為1500萬元的現金獎，將在6月15日加州全面重啓當日抽出。

加州 疫苗 洛杉磯

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