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疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

國殤日280萬南加人將出行 同比增長64％

記者丁曙／綜合報導
2021年國殤日假期預計有280萬南加州人出遊，機場公路交通繁忙。（LAX提供）
2021年國殤日假期預計有280萬南加州人出遊，機場公路交通繁忙。（LAX提供）

加州汽車俱樂部（AAA）預計本週末國殤日（Memorial Day）假期交通非常忙碌，約有280萬南加州居民將會上路開展休閒旅行，與去年相比出行人次大增64％。

根據AAA的數據分析，由於增加了COVID-19疫苗接種，病毒傳染和死亡人數顯著減少，以及人們被壓抑的情緒需要釋放，所以出行人次會大增。

洛杉磯國際機場LAX）指出，國殤日長週末標誌著夏季旅行的非正式開始，LAX的客流量繼續增加。隨著機場變得越來越繁忙並且仍處於繁重的基建施工中，敦促乘客們必須提前到達機場，自行停車、辦理登機手續和接受安檢。

自從2020年初以來，5月已是LAX最繁忙的月份。今年5月迄今為止，在運輸安全管理局（TSA）檢查站平均每天有6萬1400名乘客進出。雖然僅佔2019年同期每日客運量的53％，但比去年經過LAX的乘客要多得多，並且客流量每週都在增加。上周日5月23日出入TSA檢查站的人數創下了2021年新紀錄，接近2019年同期客流量的70％。儘管LAX並未預測長週末的乘客人潮，但相信客流量會繼續增加。

另據KTLA 5報導，從28日（星期五）國殤日長週末開始，洛杉磯縣及全加州的執法人員都將出動，監視車輛駕駛人員是否受到酒精或毒品影響或違反了其他交通法規。

據加州高速公路巡警局（CHP）說，「最長執法期」將從28日（本週五）6:00pm開始，並持續到31日（下週一）11:59pm。CHP局長阿曼達·雷（Amanda Ray）在一份聲明中說，「執法警員們將監督那些分心的駕駛員和受到毒品或酒精傷害的人們。」他並且提醒，「安全帶每天都在挽救生命，但有些人仍然沒有繫安全帶。從本週末開始，請確保駕駛人和乘客們受到必要的約束。」

在2020年國殤日長週末期間，在CHP管轄區發生的撞車事故中，有近五分之四（78％）駕駛人和乘客，因為沒有繫安全帶喪命。在全州範圍內，至少有31人在撞車事故中喪生。此外，在這段時間，CHP警員還逮捕了854名違法駕駛者。

洛杉磯國際機場 LAX 加州

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