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加州全保更優惠 華埠中心免費為您申請

記者王若然／洛杉磯報導
華埠服務中心為民眾免費申請加州全保。（美聯社）
華埠服務中心為民眾免費申請加州全保。（美聯社）

加州全保（Covered California）是政府讓私營保險公司向民眾提供負擔得起的保險計劃，今年的申請日期不但延長至11月底，還有多項優惠，如多數民眾可能有資格申請到每月1元的健保計劃套餐。華埠服務中心（Chinatown Service Center）為民眾免費申請加州全保，只需提前打電話預約即可。

加州全保的保費取決於申請人的年齡，以及其家人的年齡、家庭人口、年收入和居住地。加州全保分別有銅、銀、金和白金四個投保等級，以供申請人挑選最合適的保險計劃。符合資格的申請人可以獲得聯邦援助以降低保費。

今年3月拜登總統簽署了「美國救援計劃」，在健保方面投入更多資金，加州全保也進行了一連串的改革，不但延長了申請時間至今年11月底，在健保補助方面也有更多優惠。如果民眾2020報稅的實際家庭收入比原先在續期時預估的要高，多拿的補助不需要退還。符合條件但沒有健康保險的民眾，可以在4月透過加州全保投保，不但有機會得到史上最低保費，大多數民衆還可能享受到每個月1元的銀計劃福利。另外，原本已經獲得加州全保計劃的人們，從5月1日開始，也會自動得到更多保費補助，每個家庭月保費平均降低119元。以往不符合享受補助資格、需全額自費購買計劃的民眾，如中高層收入家庭，在新法案下也可能合資格獲得補助。

華埠服務中心免費為民眾申請加州全保，有中文服務，電話預約，洛杉磯辦公室電話213-808-1700，蒙特利公園市電話626-293-8733。

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