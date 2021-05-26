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LAX揮別疫情 5月旅客創新高

記者謝雨珊／綜合報導
5月將有超過280萬名南加州居民在周末假期時出遊。（美聯社）
5月將有超過280萬名南加州居民在周末假期時出遊。（美聯社）

隨著疫情在全美各地減緩，洛杉磯國際機場官員表示，預計國殤日長周末將為機場帶來旅遊人潮，呼籲民眾事先做好旅遊計畫，提早到機場避免錯過航班。此外，旅客在機場時必須全程戴口罩。

根據機場官員，今年5月機場出現自疫情爆發以來最多的人潮，平均每日有6萬1400人在機場經過安檢流程，寫下了疫情期間的新紀錄。最多人潮在上周日（23日），當天有7萬4881人經過安檢流程。不過這波旅遊人潮仍不及2019年的一半。由於疫情關係，機場官員無法像往年一樣，推算國殤日長周末將帶來的旅客人數。

根據南加州美國汽車協會 (AAA) 預測，5月將有超過280萬名南加州居民在周末假期時出遊，這個數字比去年高漲64%。估計有90%居民將選擇自駕游，9%搭飛機出遊。根據AAA數據，南加州居民目前最常造訪的旅遊景點，包括猶他州的Zion及Bryce Canyon國家公園、拉斯維加斯、大峽谷國家公園、聖地牙哥、及優勝美地國家公園。

洛杉磯國際機場執行長Justin Erbacci指出，坐飛機旅遊的需求近日成長快速，越來越多人在疫情後恢復日常旅遊，機場附近交通預計堵塞。與此同時，執行長也為「人潮回歸」無比興奮。他強調，疫情期間機場不間斷消毒，提供旅客乾淨、安全、及無接觸的環境與體驗。

洛杉磯國際機場 疫情 加州

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