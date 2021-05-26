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安大略國際機場旅客流量漸恢復常態

安大略訊
安大略國際機場。（機場臉書）
安大略國際機場。（機場臉書）

隨著夏季旅行期（summer travel months）來臨，從南加內陸安大略國際機場（ONT）出發的旅客流量持續上升，預計超過140萬人到達及離開機場。安大略機場的旅客流量逐漸恢復到疫情之前的水平。

ONT官員近日表示，據目前航班安排及旅客目的地的趨勢分析，自國殤日（Memorial Day）長周末至勞工節（Labor Day），預計約145萬3000名旅客出入機場，達到2019年同期進出機場旅客量165萬7000多人的87.7%。

ONT執行長Mark Thope表示，內陸帝國強勁經濟及快速增長人口使得ONT快速復甦，希望夏季旅行月期間，客流量能夠接近疫情發生前的同期水平。

ONT在夏季期間提供25個目的地直達飛行服務，包括六個新增目的地：Charlotte；芝加哥（O'Hare國際機場）；Honolulu； Houston（William P. Hobby機場）；Mexico City 和 San Salvador。從ONT至San Salvador是機場至中美洲首開航班。

2021年夏季旅行期自5月28日開始至9月6日。這個期間，在ONT提供旅客服務的10家航空公司，平均每天安排66次航班，提供超過180萬個座位。至8月每天出發旅客人數持續增加，ONT預測將有超過75%的航班座位被使用。同時ONT提醒，無論旅客、迎接者或其他訪者在機場或乘坐飛機都要戴口罩

安大略國際機場目前是全美發展最快機場，暸解機場資訊可上網www.flyOntario.com

機場 疫情 口罩

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