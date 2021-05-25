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南加豪宅從6500萬降至3600萬 中國成功企業家是買家

記者李雪／綜合報導
謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）
謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）

洛杉磯豪宅開發商Nile Niami過去兩、三年，一直試圖賣出他在Bel Air開發的兩套相鄰豪宅，從最初的價格高達每棟6500萬元大幅降價，兩屋近期在同一周內分別以3600萬元的價格賣給了兩個亞裔買家，其中一名私下成交的買家是蔚來汽車前首席財務官謝東螢。

電影製片人轉做豪宅開發的Nile Niami在業內備受爭議，他的幾個早期的豪宅房地產項目其實大獲成功，但近兩年來不少由他開發的極盡浮誇的豪宅，在上市後卻遇冷甚至不受待見。尤其早先因奢侈浮誇以及不雅宣傳視頻亮相炒作的豪宅「Opus」，上市三年多後，掛牌價從1億元降價到了6000萬。Niami的一位貸方，投資商Joseph Englanoff最終獲得控制權，並迅速修改了屋中一些過於浮誇的設計，去年底終於找到一名來自聖瑪利諾市的華裔女買家。

而Niami最近又再次脫手的兩處相鄰豪宅，雖沒有「Opus」那麼浮誇，但命運也有些類似，在市場遇冷後不少業內人士都猜測或也會被他的貸方收回。不過紀錄顯示，Niami再次幸運地遇到了兩位亞裔買家。一位是越南裔銀行家Tri Nguyen買下了其中一棟具有法式風格的屋子，而隔壁更為引人注目的現代主義風格屋子，則通過私下成交（Off Market Deal）的方式被賣給了謝東螢。

謝東螢的這處房屋細長，根據賣家描述，該屋佔地2.8萬平方呎，一共九個豪華臥室套間，有美髮沙龍、健身房、藏酒間、電影室，以及全套智能家居系統和水療設施，包括了按摩、美容和瑜珈冥想間，如同度假村般且極其隱私。戶外有160呎的長條形泳池和30呎的水牆，還有綠樹環繞的戶外廚房。

謝東螢是著名的中國企業家，史丹佛大學畢業的他早年在加州做律師出身，後加入摩根大通和瑞銀集團等機構，2005年加入新東方教育集團，並幫該集團上市，2009年成為新東方總裁。2017年加入蔚來汽車擔任首席財務官，2019年離職。目前是百勝餐飲中國（Yum China）的董事，該集團是中國特許經營餐廳，包括如KFC、必勝客（Pizza Hut）和Taco Bell的最大擁有者。

謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）
謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）
謝東螢目前也是京東的獨立董事。（取自京東官網）
謝東螢目前也是京東的獨立董事。（取自京東官網）
謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）
謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）
謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）
謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）
謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）
謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）

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