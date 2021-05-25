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南加聖克里門一個交通欄檢 CBP發現一輛車內藏大量現金

聖克里門訊
聯邦海關和邊境保護局（CBP）25日宣布，上週在南橙縣聖克里門（San Clemente ）附近的一個交通欄檢，發現近11萬2000元現金藏在一名駕駛者車內。（CBP提供）
聯邦海關和邊境保護局（CBP）25日宣布，上週在南橙縣聖克里門（San Clemente ）附近的一個交通欄檢，發現近11萬2000元現金藏在一名駕駛者車內。（CBP提供）

聯邦海關和邊境保護局（CBP）25日宣布，上週在南橙縣聖克里門（San Clemente ）附近的一個交通欄檢時，發現一名駕駛者的卡車內藏有近11萬2000元現金，這名23歲的女性駕駛者已被捕。

18日下午1點左右，這名身份不明的女性駕駛者開著一輛福特F250卡車，在5號高速公路南行，車內並有其孩子，邊境巡邏人員將其車輛攔下後進行盤問。

CBP新聞稿稱，在受到訊問時，這名婦女發表了幾項前後不一致的陳述，導致巡邏人員詢問是否可以搜查這輛卡車，她同意了。巡邏人員開始搜查這輛車，在搜查過程中，他們發現一個裝有三個塑料袋的背包，裡面裝滿11萬1930元的現金。

首席巡邏人員Aaron Heitke表示，CBP巡邏隊不遺餘力地保護國土免受跨國犯罪組織侵害。跨國犯罪組織是利用麻醉品毒害社區，並像貨物一樣走私人類的犯罪企業。從這些犯罪企業那裡奪取非法收益，是聯邦海關和邊境保護局用來保護國家安全的策略之一。

該名女子是一名美國公民，她和現金被移交給國土安全調查局，而邊境巡邏隊則沒收了這輛卡車。同時，她的孩子被釋放給親戚。

邊境 CBP 美國公民

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