結束14個月關閉 南加知名的蓋蒂博物館25日重開

蓋蒂藝術中心博物館在關閉14個月之後，周二開始重新開放。（蓋提藝術中心）

在關閉長達14個月之後，蓋蒂藝術中心博物館 （Getty Center museum）5月25日（星期二）開始重新開放，這也是繼一個月前蓋蒂莊園（Getty Villa complex in Pacific Palisades）重開一個月之後，蓋蒂藝術博物館全面向公眾重開。

蓋蒂藝術中心博物館主任Timothy Potts在周二上午的重開儀式上，代表蓋蒂中心歡迎廣大藝術愛好者和來自世界各地的遊客，歡迎大家這個夏天重訪洛杉磯這一最大、最有文化的藝術聖地。

Timothy Potts表示，蓋蒂藝術中心博物館和蓋蒂莊園重開，除了博物館收藏品，花園，建築和景觀的所有熟悉的亮點之外，兩處藝術中心還將展出Artemisia Gentileschi剛購買的Lucretia繪畫，以及攝影和其他媒體的特殊展覽。

但目前仍要遵守衛生部門的防疫限制，遊客需要免費提前預訂，每天只提供數量有限的景點。一些太小不便社交的畫廊將保持關閉，藝術中心的工作人員在畫廊和花園中建立單向通道，以便民眾有序參觀。此外，蓋蒂圖書館暫時保持關閉狀態。

訪客和工作人員將被要求戴口罩並保持社交距離 ，所有訪客都必須在抵達時接受體溫檢測 。任何表現出咳嗽，打噴嚏或發燒等症狀的人，都將被拒絕入場。

目前除了「 Lucretia」外，其他正在展出的新展覽還包括「Photo Flux：Unshuttering L.A.」，「中世紀的權力，正義與暴政」， 「作為收藏家的藝術家」和「絲綢和天鵝羽毛：豪華的18世紀扶手椅」。