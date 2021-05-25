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懸賞15萬元 尋找因「路怒」槍殺南加6歲男孩的嫌犯

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
為尋找「路怒」事件中槍殺六歲男孩的兇手，懸賞獎金翻三倍為15萬元。（KTLA5視頻截圖）
為尋找「路怒」事件中槍殺六歲男孩的兇手，懸賞獎金翻三倍為15萬元。（KTLA5視頻截圖）

上週橙縣55號高速公路上發生一起「路怒」事件，一名槍手射擊殺死了坐在一輛車子後座的六歲男孩，截至目前警方還未抓捕到嫌犯。5月25日週二尋找槍手的獎金翻三倍，包括橙縣政委員和男孩家人提供的破案懸賞金額，總共高達15萬元。

橙縣縣政委員韋格納(Don Wagner)宣布，他的辦公室將從可自由支配的預算部分提供5萬元懸賞獎金，另一位縣政委員Katrina Foley也表示會額外提供5萬元，讓縣政府的懸賞獎金達10萬元。加上男孩家人原來表示會籌集5萬元懸賞獎金，因此總共是15萬元懸賞獎金，用於抓捕這名槍擊案嫌犯。

韋格納希望向社區傳達一個強烈的信息，即安全至上。

槍擊發生在5月21日週五上午8時左右，當時六歲的小男孩Aiden Leos坐在汽車後座靠右的兒童安全座椅上，他的母親Joanna Cloonan開車正打算送他去幼兒園上學。

據母親Cloonan陳述，案發時，她正開車在靠近Chapman Avenue路段的55號高速公路上的共用車道上，大概是一輛白色極可能是 Volkswagen的轎車和她搶車道。親戚說Cloonan隨後向這輛車做了一個手勢。

「我當時聽到很大的響聲，」 Cloonan回憶，「 我兒子發出慘叫，我不得不停下來，發現他被槍擊。」Cloonan立即撥打911，六歲的小男孩Aiden被送往醫院，不久後宣告死亡。

「他很漂亮，很善良，對我來說是如此珍貴，卻被無辜槍殺了。」Cloonan悲痛欲絕，「我要找到嫌犯，我希望為我的兒子伸張正義。」目前，被害人家庭設立了GoFundMe帳戶，已經收到超過20萬元捐款。

加州巡警局要求在5月21日上午7時15分至8時15分之間，在靠近22號高速公路和Chapman Avenue附近的55號高速公路上行駛的人，檢查自己的行車記錄儀或手機視頻，若有任何可以幫助識別槍擊案嫌犯的信息，請致電714-567-6000，與警方聯繫。

為尋找「路怒」事件中槍殺六歲男孩的兇手，懸賞獎金翻三倍為15萬元。（KTLA5視...
為尋找「路怒」事件中槍殺六歲男孩的兇手，懸賞獎金翻三倍為15萬元。（KTLA5視頻截圖）

槍擊 橙縣 加州

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