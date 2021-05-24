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赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

記者李雪／洛杉磯報導
全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）
全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

全美各地疫苗站已全面開打，民眾無須預約、也不必持有身分證明，便可直接免費接種。這對一些疫苗緊缺的其他國家民眾來說，相當具有吸引力，甚至有其他國家民眾，組旅遊團來美打疫苗。南加本地提供疫苗的社區團體，也歡迎世界各地民眾來打疫苗。全美各地這種「疫苗觀光潮」正在成形，可望帶動美國經濟。

隨著疫苗接種資格擴大，全美只要年齡符合的民眾，現在都可以接種。除了美國人之外，所有合法入境的外國人，也都可以免費接種疫苗。本月初就已出現大量墨西哥人，入境在美墨邊境打疫苗，他們不是非法移民，而是循正常管道來美接種。而許多州對此都樂觀其成，期待「疫苗觀光」的人潮，可以重振萎靡已久的美國經濟。

位於洛杉磯市的華埠服務中心，每日給民眾施打數百劑疫苗。該中心執行長伍競群(Peter Ng)最近收到泰裔社區服務中心的郵件，表示注意到在泰國有人製作旅遊指南，告訴泰國民眾如果去洛杉磯旅遊，可到華埠服務中心免費打疫苗。這包括兩名泰國的旅遊博主在YouTube講解此攻略，還有泰國博主直播拍攝，自己如何去華埠服務中心打疫苗的視頻，泰國當地的電視台也連線播報這則新聞。

泰裔社區服務中心來信諮詢華埠服務中心，好奇是否真有此服務，這樣免費給外國遊客打「好像不太好」。伍競群就此事聯絡洛杉磯縣公共衛生局，詢問是否需要推辭外國遊客打疫苗。洛縣公衛局官員回覆說，聯邦政府沒有規定只給某個群體打，因此可以給遊客施打疫苗。伍競群便也告知泰裔社區服務中心，樂意給泰國遊客施打疫苗。

近來台灣疫情反撲，伍競群也表示，歡迎台灣民眾來打疫苗。他表示，華埠服務中心也常會去南加各地城市提供施打疫苗服務，甚至也幫忙供應到美墨邊界等地，目的無非都是讓疫情快點過去。如今美國沒有強制隔離，而且提供的是比較標準的疫苗，之前從別的國家過來美國還害怕，但現在疫情好了很多，因此全球各地民眾都可來美打疫苗。

事實上，這樣的情況已經普遍起來，華裔網友紛紛表示，如今越南也出現赴美打疫苗的旅行團。而美國各地政府也表示歡迎，甚至在國際機場就可施打，例如旅遊業在疫情期間遭受重創的阿拉斯加州，當局上月就表示會給夏季來該州旅遊的遊客提供免費疫苗，以此振興旅遊業。紐約市也給觀光客提供疫苗，一進機場就提供一針嬌生疫苗。

有華裔網民質疑怎麼隨便把納稅人的錢免費用在外國人身上，但也有網友表示美國也不吃虧，尤其打兩劑也要待上一個月，觀光客的衣食住行花費不少，賺得比賣疫苗還多。但也有網友提出，因為觀光客沒有相關醫療保險，如果打疫苗出現身體不適就要自己負責，也是有風險。

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