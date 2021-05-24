偏愛韓裔員工？西裔員工狀告前雇主歧視非韓裔員工

洛杉磯一名西裔員工狀告前雇主歧視非韓裔員工和同性戀者。（洛市官網下載）

一名同性戀拉美裔男子起訴其前雇主，指控這家位於Wilshire地區的食品製造企業偏愛韓裔 員工，並由於他的性取向、族裔等原因，在他2020年因偏頭痛請假時，錯誤地解雇了他。

據城市新聞社（City News Service），Ommar Rivas在洛杉磯高等法院對CJ America Inc.公司提告，稱他遭到報復、歧視 和不予接納，並尋求未指定的賠償和懲罰性賠償。城市新聞社表示目前無法聯繫到CJ America代表發表評論。

訴訟稱，Rivas於2019年4月被聘為該公司的學習和組織發展經理，該公司位於Wilshire大道5700街區。公司主要雇用韓裔美國 人，Rivas認為管理層對韓裔員工更優待，並歧視非韓籍人員，包括不懂韓語的原告。

訴狀中稱Rivas有時被稱為「非韓國人」。一位上司給Rivas發了一封韓文電郵，Rivas表示他不懂內容後，上司說，「你聽說過谷歌翻譯嗎？」訴訟中還指出，一個非韓國同事問Rivas是否是同性戀，他證實自己是同性戀。這位同事隨後告訴Rivas，她正與首席人力資源官共進晚餐，後者說他「對同性戀者感到不舒服」。

訴狀並稱，Rivas的上司是Annie Lee，儘管她回應了韓裔僱員的類似要求，但無視他的工作培訓要求。Rivas開始調查一些西裔僱員的歧視投訴，但他被勒令停止。Rivas於2020年2月訂婚，並將自己未來配偶的照片放在書桌上，隨後便開始收到Lee的「重要電郵」。訴狀稱，Rivas對此表示異議，並抱怨自己遭到歧視。