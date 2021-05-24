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洛杉磯機場航廈升級 145億現代化改造計畫的最新一步

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯國際機場（LAX）Tom Bradley國際航廈西側的West Gates工程完工，將為旅客帶來更好的體驗。（LAX提供）
洛杉磯國際機場（LAX）Tom Bradley國際航廈西側的West Gates工程完工，將為旅客帶來更好的體驗。（LAX提供）

LAX帶來更現代化的乘機體驗！洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）24日宣布在洛杉磯國際機場（LAX）Tom Bradley國際航廈西側的West Gates工程完工，該項目斥資17.3億元，以最先進的技術，令人驚嘆的現代化建築，為旅客帶來更好的行李托運系統、生物識別登機口，和最新的便利設施等。

賈西提表示，LAX是洛杉磯通往世界的門戶，一個全球的十字路口，洛杉磯張開雙臂歡迎城市的未來。完成LAX國際航廈的West Gates工程，將幫助機場發揮其作為21世紀主要目的地的潛力，為當地工人提供工作機會和經濟增長的源泉，為數百萬旅客提供更完善的服務。

West Gates位於國際航廈西側，這個五層樓高，有15扇門和75萬平方英尺的設施，將為國際和國內航班提供服務，標誌著機場耗資145億元現代化改造計劃邁出了最新一步。West Gates全長近1700英尺，歷時四年半完成。

市議員Mike Bonin表示，通過該設施的竣工，LAX正在履行其承諾，為城市帶來世界一流，可持續的機場設施。新的登機口基於數字的旅行體驗而設計，並提供眾多舒適座椅選擇，數千個充電口，同時可使用機場的下一代無線上網、觸摸屏信息亭，和最先進的行李處理和登機系統。

機場專員委員會（Los Angeles Board of Airport Commissioners）主席Sean Burton表示，West Gates為乘客提供更多便利設施，包括兩個護理室、一個服務性動物救濟區、藝術展覽、一個安靜的房間和三個兒童遊樂區。

洛杉磯國際機場（LAX）Tom Bradley國際航廈西側的West Gates...
洛杉磯國際機場（LAX）Tom Bradley國際航廈西側的West Gates工程完工，將為旅客帶來更好的旅行體驗。（LAX提供）
洛杉磯國際機場（LAX）Tom Bradley國際航廈西側的West Gates...
洛杉磯國際機場（LAX）Tom Bradley國際航廈西側的West Gates工程完工，將為旅客帶來更現代化的體驗。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 LAX

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