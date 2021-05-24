南加洛縣華裔母子雙屍案所在房子 曾數度上市未成

案發住宅門上貼有洛縣法醫處的封條。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣法醫處24日證實21日晚發生在鑽石吧 （Didmond Bar）的華裔 家庭兇殺案，死亡的兩人是母子關係，分別是55歲的女死者Loretta Ho，以及23歲的男死者Edward Kwan。法醫室目前並未指出他們的死因，洛縣 警局兇殺組截至24日也未公布更多的命案細節，只將兩人的死亡定調為兇殺案在調查。

視頻來源:記者楊青

鑽石吧市21日晚發生華裔母子被害命案的民宅，根據地產公開資訊顯示，登記屋主先前曾是兩個人，但後來只剩下女性屋主，該住宅曾轉手過多次，但均未買賣交易。

據地產資訊，案發住宅位於鑽石吧Kiowa Crest Drive上，1981年興建，土地面積1萬4000平方呎，室內面積2176平方呎。四房兩浴，兩停車位車庫。2000年11月買進，當時登記的是兩人名字，即Steven Kwan和Loretta Ho，有可能當時是以夫妻的身分共同持有。

這棟住宅於2004年以後曾經幾次上市，出價均在50多萬元，但均未交易成功。到了2016年，登記屋主的名字只剩下Loretta Ho。此外，男性屋主也曾將經營公司登記於這棟住宅；從先前男性屋主的職業看來，可能與物流業有關。

由於洛縣法醫處公布的兩名死者姓名之一的Loretta Ho，與登記的女性屋主名字吻合，而男性死者姓Kwan，也與先前登記的男性屋主的姓氏相同，且法醫處已證實兩名死者是母子關係，因此已排除警方最初研判兩名死者可能是一對50多歲情侶的說法。

該案洛縣警局凶案組希望任何知情人士提供線索，可致電洛縣警察局凶案組323-890-5500或800-222-TIPS(8477)，或http://lacrimestoppers.org。