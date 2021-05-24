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復工在即 心理諮詢師告訴你如何調整心態

記者李雪／洛杉磯報導
陳麗先建議要認識自己的情緒，知道怎麼稱呼這些情緒。（視訊會議截圖）
陳麗先建議要認識自己的情緒，知道怎麼稱呼這些情緒。（視訊會議截圖）

疫情後大眾面對病毒的威脅、可能的失業、社交減少等，大多慢慢學會了心理上的因應。但如今即將復工復課，在興奮之餘，因生活方式要再度改變，也會給人帶來一些恐懼和壓力。洛杉磯華裔心理諮詢師教導一些小技巧，幫助民眾度過可能產生的負面情緒。

華埠服務中心心理治療師陳麗先解釋，疫情後即將迎來的重開，也會無形給民眾帶來心理壓力，例如孩子要返校卻不想起床，作息要調整於是不習慣，以及不願整天戴口罩、擔心染病等都會帶來恐慌、無助。

而成年人要重回職場，重新適應工作流程和環境，重新面對面社交也會多少帶來焦慮和不安。

但是民眾通常不太重視「情緒受傷」。她表示，情緒受傷和身體受傷一樣，都需要治療和關照，而心理上受到的傷害常常會轉移成為軀體上的各種反應，包括常見的腰酸背痛等。

陳麗先建議，首先要認識自己的情緒，要知道怎麼稱呼這些情緒，是驕傲、內疚、挫折、滿意、擔心等詞彙，以及這些情緒的程度，還有身體的反應。尤其男性以及亞裔，因為很少去講自己的情緒，擔心自己的焦慮會被人認為脆弱沒用，壓抑了很多男性的情緒紓緩，其實這是一種否認自己，不允許自己感覺害怕、焦慮和無力。

一些負面的想法民眾應該及時止車。包括非黑即白的兩極化思維，例如「不能外出因為會染病」；或是脫軌思維，如搶廁紙；還有災難性思維，例如「我的胸腔這樣繃緊是不是染病了」等。她表示，這些思維是和現實情形脫節的，如果注意到有這些想法，要提醒自己拉回思緒。

在認識道這些負面情緒之後，她還介紹一些正確處理負面情緒的方法，首先應從紓緩身體狀況開始。通常負面情緒都會伴隨著身體的變化，包括呼吸、心跳和肌肉緊張程度都會不同，尤其強烈的情緒，會讓肌肉不自覺抽緊，久後便會感到肌肉痠痛。民眾可以嘗試深呼吸，用腹式呼吸最佳。做一些肌肉鬆弛運動，包括從腳開始，分別拉緊各部位肌肉數五下，然後放鬆。最後再加上五官的紓緩，包括視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺等。

此外她表示，還有營養、睡眠、運動也都能幫助處理情緒，社交圈和朋友網路最好能保證，每天和三個人交談，定時作息，參與休閒和興趣活動等，工作、娛樂和感情的平衡，這些都能幫助處理情緒。

陳麗先建議做一些肌肉鬆弛運動。（視訊會議截圖）
陳麗先建議做一些肌肉鬆弛運動。（視訊會議截圖）
華埠服務中心心理治療師陳麗先。（視訊會議截圖）
華埠服務中心心理治療師陳麗先。（視訊會議截圖）

肌肉 疫情 華埠

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