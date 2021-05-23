逾70歲華裔夫婦開車16天橫跨美國15州 訪逾20國家公園

拱門國家公園（Arches National Park)。（尹大燕提供）

南加州橙縣一對逾70歲的夫妻，今年4月中計畫了一趟開車橫跨美國 的壯舉。兩人16天經過15州、走訪超過20個大大小小的國家公園，體驗美國各州不同的當地歷史文化；在疫情緩和時期愉悅身心，掃去被疫情壓抑一年多的陰霾。

林達雄及尹大燕從台灣移民美國超過50年，幾年前各自單身的他們因為很談的來，決定攜手共渡晚年。兩人於4月中坐飛機赴維吉尼亞州（Virginia) 探望林達雄的兒孫，林達雄的兒子因工作關係舉家遷移沖繩，留下一輛好車給他們，誘發了這對夫妻「開車橫跨美國」遊山玩水的念想。兩人抱著「年逾70歲，再不做就沒機會」的念頭，細心計畫完成了一趟「令人永生難忘」、「此生僅有一次」的壯舉。

尹大燕表示，這趟旅程以造訪國家公園及歷史文化之地為主，兩人輪流開了共5000英里（8000公里），從東部大煙山國家公園開到西部洛磯山脈，在不同風情的各處享受兩人世界。夫妻倆在計畫時，特地找尋過往沒去過，或者印象不深的國家公園及歷史文化，其中包括大煙山國家公園、洛磯山脈、拱門國家公園（Arches National Park)、拉什莫爾山國家公園（Mount Rushmore National Memorial）等。

另外也有多個歷史文化背景濃厚的景點，包括英國在美洲建立的第一個永久性殖民地詹姆斯鎮（Jamestown)、《美國獨立宣言》起草者湯瑪斯·傑佛遜（Thomas Jefferson）總統博物館「Thomas Jefferson's Monticello」、美國獨立戰爭中的一場戰役「約克鎮圍城戰役」的約克鎮（Yorktown)、及田納西州 貓王故居「雅園」等。

尹大燕說，在美國居住大半生，以前只在文章中「看歷史」，這趟旅程參觀完多個歷史意義濃厚的景點，彷彿心歷奇境，感觸良多。造訪多個國家公園，看著諾大的壯觀美景，心情也更加寬廣。她說，兩老互相照顧，共同欣賞美景，整趟體驗相當值得，尤其這一路上風調雨順，心懷感恩。

最令林達雄難忘的景點，莫過於是拱門國家公園的景觀。他說，年輕時曾造訪過拱門國家公園，但從未真的進去爬過山，這次前往特別爬上山欣賞拱門，美景令人無法忘記。尹大燕笑著說，原本沒想過要在拱門國家公園待太久，先生去了之後愛上當地風景，特地多留了一晚。

相較於拱門國家公園，尹大燕更愛洛磯山脈。「壯觀」、「太美」已無法形容當地風貌，她形容當地景色真的太令人享受其中，每塊奇形怪狀的岩石都不相同。兩人時不時也會發揮想像力及創造力，為岩石編造故事，享受兩人之間的情趣。

除了國家公園外，夫妻倆也非常推薦位於田納西州的小鎮納許維爾（Nashville）。尹大燕說，納許維爾是座「非常可愛」的小鎮，當地居民大約下午3點左右，在酒吧裡聽著鄉村音樂配上啤酒。許多人也會騎著敞蓬腳踏車，一邊唱歌一邊騎車，過著非常享受的慢生活。她強調，在疫情下看著這群人，活得快樂又洋溢著鄉土文化，心情也跟著開朗起來。

林達雄及尹大燕夫婦這趟旅程從維吉尼亞州啟程，一路經過西維吉尼亞州 、北卡（North Carolina)、田納西州、喬治亞州、密蘇里州（Missouri）、堪薩斯州（Kansas）、愛荷華州（Iowa)、 南達科他州（South Dakoda) 、懷俄明州（Wyoming）、科羅拉多州（Colorado)、猶他州、亞利桑納州、內華達州，最終返抵加州的住家。