南加橙縣千餘人派對「不守法」 警方逮149人並宣布宵禁

現場的視頻還顯示，當警員努力驅散人群時，街道上有響亮的警笛聲，有人爬上汽車頂部或爬到交通信號桿。（CBS電視截圖）

據警方消息，22日由於在TikTok（抖音海外版）拍視頻的一個聚會變得「不守規矩」，使南加橙縣 杭廷頓灘市（Huntington Beach）警方宣布其為非法集會，逮捕了149人。

當天參加聚會的年輕人是受邀去參加一個病毒式傳播的短視頻活動，活動被稱為「Adrian’s kickback」，該視頻獲得數百萬的瀏覽，並引起杭市和鄰近幾個城市的執法機構注意。

杭廷頓灘警察 局官員在新聞稿中說，最初估計活動會在傍晚於海灘上聚集數百人，結果「迅速增加」。隨著越來越多的人加入，並湧入市區，警方估計，當時聚集了2500多人，其中包括來自各市和縣的人。

警方表示，隨著人群繼續迅速增長，大批人分布在該地區的各角落，還有人向警員扔酒瓶、石頭、煙花和其他物品。警方於傍晚7時13分宣布此為非法集會。現場視頻顯示，警察持非致命武器，並部署了某種化學製劑，應對人群多次在警車附近的街上燃放煙花。

還有警車的窗戶被打碎，被塗鴉覆蓋。現場的視頻還顯示，當警員努力驅散人群時，街道上有響亮的警笛聲，有人爬上汽車頂部或爬到交通信號桿。

該警局要求外部機構提供支持，「幾乎來自橙縣所有警局」的150多名警官都來協助。

晚上11時30分，警局宣布從周日上午5時30開始生效的緊急宵禁 ，適用於海灘大道至Goldenwest街，和太平洋海岸公路至Yorktown大道的所有人。

警察23日宣布，逮捕了121名成年人和28名18歲以下的人。他們都涉嫌各種罪行，包括故意破壞、發射危險或非法的煙花、未能疏散和宵禁等違法行為。在22日晚的聚會後，市區的多家企業、大量的警車和海邊救生塔被毀。